COVID-19: 1 CAN KAYBI, 640 VAKA
Son 24 saatte yapılan test sayısı 24.694 olup, 640 pozitif vakaya rastlanmış,1 kişi vefat etmiş, 970 kişi taburcu edilmiştir.
Son 24 saatte yapılan test sayısı 24.694 olup, 640 pozitif vakaya rastlanmış,1 kişi vefat etmiş, 970 kişi taburcu edilmiştir.
291 kişi Lefkoşa, 144 kişi Girne, 114 kişi Mağusa, 41 kişi Güzelyurt, 21 kişi İskele, 29 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
15 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 24.694
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 640
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 640
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 970
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.059.305
Toplam Vaka Sayısı: 46.117
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 39.257
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6713
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 55
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı: 6644
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 149
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 14
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 314
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 675
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 778
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6576
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 112263