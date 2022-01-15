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COVID-19: 1 CAN KAYBI, 640 VAKA

COVID-19: 1 CAN KAYBI, 640 VAKA

Son 24 saatte yapılan test sayısı 24.694 olup, 640 pozitif vakaya rastlanmış,1 kişi  vefat etmiş, 970 kişi taburcu edilmiştir.

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 24.694 olup, 640 pozitif vakaya rastlanmış,1 kişi  vefat etmiş, 970 kişi taburcu edilmiştir.

291 kişi Lefkoşa, 144 kişi Girne, 114 kişi Mağusa, 41 kişi Güzelyurt, 21 kişi İskele, 29 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

 

15 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 24.694      

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 640    

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Yerel Vaka Sayısı: 640  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 970

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.059.305      

Toplam Vaka Sayısı: 46.117         

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 39.257

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6713     

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 55      

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı: 6644     

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 149     

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 14     

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 314  

 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 675    

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 778     

 

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6576       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 112263   

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