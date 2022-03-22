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COVID-19: 1 CAN KAYBI, 594 VAKA

COVID-19: 1 CAN KAYBI, 594 VAKA

Son 24 saatte yapılan test sayısı 15.393 olup, 594 pozitif vakaya rastlanmış, 1kişi vefat etmiş, 357 kişi taburcu edilmiştir.

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 15.393 olup, 594 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi vefat etmiş, 357 kişi taburcu edilmiştir.

273 kişi Lefkoşa, 119 kişi Girne, 106 kişi Mağusa, 60 kişi Güzelyurt, 22 kişi İskele, 14 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

 

22 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.393 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 594   

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 

Yerel Vaka Sayısı: 594          

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 357       

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.233.712    

Toplam Vaka Sayısı: 78.279            

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 73.041     

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5030

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 44    

Karantinadaki Vaka Sayısı: 4981 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 210      

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5         

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 770 

 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 299

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 217  

 

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2031       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 137590  

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