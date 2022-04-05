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COVID-19: 1 CAN KAYBI, 560 VAKA

COVID-19: 1 CAN KAYBI, 560 VAKA

Son 24 saatte yapılan test sayısı 12.841 olup, 1 kişi vefat etmiş, 560 pozitif vakaya rastlanmıştır.

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 12.841 olup, 1 kişi vefat etmiş, 560 pozitif vakaya rastlanmıştır.

284 kişi Lefkoşa, 112 kişi Girne, 94 kişi Mağusa, 38 kişi Güzelyurt, 22 kişi İskele, 10 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

 

5 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 12.841

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 560     

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.477.742  

Toplam Vaka Sayısı: 88.433          

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 81.504          

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6705 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 46    

Karantinadaki Vaka Sayısı : 6651 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 226      

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8         

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 611  

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