COVID-19: 1 CAN KAYBI, 433 VAKA
Son 24 saatte yapılan test sayısı 12.317 olup, 1 kişi vefat etmiş, 433 pozitif vakaya rastlanmıştır.
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 12.317 olup, 1 kişi vefat etmiş, 433 pozitif vakaya rastlanmıştır.
212 kişi Lefkoşa, 98 kişi Girne, 81 kişi Mağusa, 21 kişi Güzelyurt, 17 kişi İskele, 4 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
8 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 12.317
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 433
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.511.247
Toplam Vaka Sayısı: 89.788
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 84.085
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5477
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 54
Karantinadaki Vaka Sayısı: 5417
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 228
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 516
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