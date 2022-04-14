Lefkoşa18 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. COVID-19: 1 CAN KAYBI, 211 VAKA
COVID-19: 1 CAN KAYBI, 211 VAKA

COVID-19: 1 CAN KAYBI, 211 VAKA

Son 24 saatte yapılan test sayısı 9230 olup, 211 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiştir.

A+A-

Son 24 saatte yapılan test sayısı 9230 olup, 211 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiştir.

105 kişi Lefkoşa, 45 kişi Girne, 48 kişi Mağusa, 5 kişi Güzelyurt, 5  kişi İskele, 3 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

 

14 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9230  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 211  

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.593.265

Toplam Vaka Sayısı: 91.596            

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 88.084                

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3282   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 33   

Karantinadaki Vaka Sayısı: 3245

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 232         

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4         

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 477

Bu haber toplam 503 defa okunmuştur
Etiketler : ,