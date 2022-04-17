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COVID-19: 1 CAN KAYBI, 136 VAKA

COVID-19: 1 CAN KAYBI, 136 VAKA

Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.042 olup, 1 kişi vefat etmiş, 136 pozitif vakaya rastlanmıştır.

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.042 olup, 1 kişi vefat etmiş, 136 pozitif vakaya rastlanmıştır.

68 kişi Lefkoşa, 28 kişi Girne, 27 kişi Mağusa, 8 kişi Güzelyurt, 4 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

 

17 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.042  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 136

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.641.182  

Toplam Vaka Sayısı: 92.107           

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 89.390                   

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2486    

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 31    

Karantinadaki Vaka Sayısı: 2453  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 233        

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2         

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 

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