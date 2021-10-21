"Coronavirüsün Kıbrıs'a sağlık hizmeti maliyeti 100 milyon Euro’ya ulaştı"

Kıbrıs Devlet Sağlık Hizmetleri Teşkilatı (SHSO) İdari Başkanı Christis Loizides, coronavirüsü vakalarında ölüm oranının Kıbrıs’ın güneyinde %0,46 olduğunu, sağlık hizmeti maliyetinin 100 milyon Euro’ya ulaştığını duyurdu.

Bir basın toplantısı düzenleyen Loizides, salgının başlamasından bu yana 600’ü Yoğun Bakım Birimlerinde olmak üzere 6.000’i aşkın kişinin hastanelerde tedavi edildiğini söyledi.

SHSO’nun kısa dönem içinde altyapısını yeniden şekillendirmesi, Covid koğuşlarına 300’den fazla yatak ve Covid için 65 yeni Yoğun Bakım Birimi personeli yerleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Loizides, 28 gün içinde Lefkoşa Genel Hastanesi’ne yeni bir Yoğun Bakım Birimi kurulduğunu, Mağusa Referans Hastanesi’ndeki Yoğun Bakım Birimi’nin de genişletildiğini açıkladı.

Güney genelindeki tüm hastanelerde Covid koğuşlarının 300 yatak kapasitesinden ve Yoğun Bakım Birimi’ndeki 65 yatağın daha fazlaya yükseltilmesi için bir faaliyet planı olduğundan söz etti; Teşkilatın tüm sıkıntıları karşılamak için alarmda kalmayı sürdüreceği güvencesi verdi.

Loizides’e göre Ocak 2019’dan bu yana SHSO’nun 1.002 kişi, 245 doktor ve 371 hemşireyi işe aldığını, geriye kalanların yönetici personelle yardımcı hekimler olduğunu belirtti.

SHSO’da şu anda 767 doktor ve 3.555 hemşire bulunduğunu, SHSO altyapısında ülkenin ilk kez bu sayıda hemşiresi olduğunu, bunun ada genelindeki hemşirelerin %72’sini oluşturduğunu anlattı.

Christis Loizides, devlet hastanelerinin daha fazla modernleştirilmesi, Baf Hastanesi’nde, yeni Athalassa Hastanesi’nde hemodiyaliz birimi, Limasol Hastanesi’ne MRI birimi ve Makarios Hastanesi’ne yeni Talasemi birimi gibi yeni birimler kurulması için planlar olduğundan da söz etti.

Loizides, gelecek üç yıl için yeni projelerin toplam maliyetinin 200 milyon avro olacağını bildirdi.