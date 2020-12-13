“Üretim var, sıkıntı piyasada”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Patateste sezonun ikinci hasadı başladı. Doğancı’da (Elye) YENİDÜZEN’e konuşan bazı üreticiler ürünün bol miktarda olduğunu ancak, söz konusu ürünleri pazarlama konusunda sıkıntıların yaşanacağını söyledi. Aynı sıkıntının daha önceden de yaşandığını aktaran üreticiler, buna bir çare bulunması gerektiğinin altını çizdi.

Coronavirüs (Covid-19) salgınından dolayı, Kıbrıs’ın güneyi ve Türkiye’ye ihracat yapılamamasından dolayı büyük sıkıntılar yaşandığını aktaran patates üreticileri, iç piyasada da yurt dışından gelen öğrencilerin olmayışı ve otellerin kapalı olmamasından dolayı ürünlerin ellerinde kaldığını dile getirdi. Üreticiler; “Ülkemizde bolca patates üretiliyor. Dışarıdan patates niçin ithal ediliyor” diyerek, hükümete de serzenişlerde bulundu.

Patates üreticileri ne dedi?

Salih Efendi: “Bol miktarda ürün var, esas sıkıntı piyasada yaşanacak”

“Ürünü yetiştirmede bir sıkıntımız yok. Esas sıkıntı, ürünü topraktan çıkardıktan sonra piyasaya sürmektedir.”

Doğancı’da patates üretimi yapan, aynı zamanda Patates Üreticileri Birliği’nin Yönetim Kurulu üyesi olan Salih Efendi, ürünün bol miktarda olduğunu, esas sıkıntının ürünün topraktan çıkmasıyla piyasada olacağını ve Birlik olarak bu yöndeki çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Salih Efendi şöyle konuştu:

“Kimi üretici patates hasadına başladı, kimisi de kısa süre içerisinde başlayacak. Ürünü yetiştirmede bir sıkıntımız yok. Esas sıkıntı, ürünü topraktan çıkardıktan sonra piyasaya sürmektedir. Oldukça üretim fazlası var. Ben aynı zamanda, Patates Üreticileri Birliği’nin Yönetim Kurulu üyesiyim. Birlik olarak bu sıkıntıyı gidermek için çalışıyoruz. İstediğimiz; hem üreticinin, hem tüccarın, hem de tüketicinin kazanması... Çalışmalarımız sürüyor, 10 gün içerisinde bir sonuca varmayı planlıyoruz.”

Mustafa Kavurma: “En kötü dönem Haziran ayındaydı, aynı sıkıntılar şimdi de olacak”

“Bundan önceki hasat döneminde, yani Haziran ayında çok kötü gitmiştik. Hatta o kadar yıldır çiftçilik yapıyorum, en kötü dönemdeydik diyebilirim. Bunun en büyük sebebi şüphesiz ki, yine salgındır.”

Patates üreticiliği yapan Mustafa Kavurma, beklentilerinin iyi fiyatlarla ürünü satmak olduğunu ancak Covid-19 salgınından dolayı hem iç piyasa, hem de dış piyasaya ürünü veremediklerini ve ürünün ellerinde kaldığını söyledi.

Mustafa Kavurma şöyle konuştu:

“Patates de şu anda hasat zamanındayız. Beklentimiz iyi fiyatlarla hasadımızı yapıp ürünümüzü satmak. Normalde piyasa iyiydi ama şu anda salgın olmasından dolayı ürünümüzü ne Türkiye’ye ne de Güney Kıbrıs’a ihraç edebiliyoruz. İhraç edemememizden dolayı ürün fazlası olacak, ürün elimizde kalacak bu defa da elimizden ucuz çıkarmak durumunda kalacağız. Bundan önceki hasat döneminde, yani Haziran ayında çok kötü gitmiştik. Hatta o kadar yıldır çiftçilik yapıyorum, en kötü dönemdeydik diyebilirim. Bunun en büyük sebebi şüphesiz ki, yine salgındır. Bunun en büyük sebebi, oteller kapalı, ülke dışından öğrenci gelmiyor, ihraç yapılmıyor… Açıkçası Haziran ayında yaşadığımız sıkıntıları yeniden yaşayabiliriz. Tüm bu sıkıntıların yanında, bir sıkıntımız da ülkemizde zaten bolca patates üretiliyor. Dışarıdan patates niçin ithal ediliyor? Üreticiyi düşünerek adım atsınlar.”

Mehmet Bicen: “Üretim yapmaktan da, başkanlıktan da vazgeçtim”

“Bu dönemde üreticiler sıkıntılar yaşarken ithalat durdu mu? İnsanların dayanacak gücü kalmadı”

Doğancı’da uzun yıllar patates üreticiliği ve Patates Üreticileri Birliği’nin başkanlığını yapan Mehmet Bicen, üretim yapmaktan vazgeçtiğini belirterek, bunun sebeplerini anlattı.

Bicen şöyle konuştu:

“Patates Üreticileri Birliği’nde 25 yıl boyunca görev yaptım, yıllarca da üretim yaptım. Artık şu anda bu konuda hiçbir şey yapmıyorum. İnancım odur ki, bu ülkede görev yapan hükümetler, sektörlerdeki sorunları çözmüyor. Uzun süredir bir hükümet yok. Peki, hükümet olduğunda ne olacak? Eğer gerçekten iyi niyetli olsalardı, sorunları çözmek için uğraşırlardı. Çünkü siyaset sorun çözme sanatıdır. Bu nedenlerden dolayı ben hem üretimden, hem de kurucusu olduğum birlik başkanlığından vazgeçtim.”

“Sıkıntılarımız Kıbrıs sorununun çözülmemesiyle ilgilidir”

Son dönemde salgından dolayı büyük sıkıntılar yaşandığının altını çizen Mehmet Bicen, Kıbrıs’ın kuzeyine gelen AB uzmanlarının bugüne kadar gelemediğini aktararak, ekili alanları kayıt altına alamadığını ifade etti ve bunu Kıbrıs sorunun çözümüne bağladı. Bicen şunları söyledi:

“Patateste son dönemde yaşanan en büyük sıkıntı doğal olarak salgından dolayıdır. Ancak bu yıl sorunun katlanarak gelmesinin nedeni de Avrupa Birliği (AB) uzmanının hala bugün Kıbrıs’ın kuzeyine gelememesi ve ekili alanları kayıt altına alamamasından dolayıdır. Gelinen süreçte ciddi sonuçlar yaşanacağı da bir gerçektir. Güney Kıbrıs’ın hiç böyle bir sıkıntısı yok çünkü Kıbrıs Cumhuriyeti Avrupa Birliği üyesi bir ülke… Demek ki, bizim sıkıntılarımız Kıbrıs sorununun çözülmemesiyle ilgilidir. Bu da bize bunu gösteriyor ki, Kıbrıs sorunu çözülmezse hiçbir sorun çözülemeyecek.”

“İnsanların dayanacak gücü kalmadı”

Son olarak ithalat konusuna da değinen Mehmet Bicen; “Bu dönemde üreticiler sıkıntılar yaşarken ithalat durdu mu?” diye sorarak, ithal tarım ürünlerinin ülkeye gelmeye devam ettiğini söyledi. Bu kadar yıldır mücadele ettiklerini aktaran Bicen; “insanların dayanacak gücü kalmadı” ifadelerini kullanarak sözlerini noktaladı.

Uzun yıllar boyunca patates üreticiliği yapan Mehmet Bicen, üretimden vazgeçmesiyle daha önce kullandığı buzdolabını başka amaçlar için kullanıyor.