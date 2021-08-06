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Çöplük alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Çöplük alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Gazimağusa - Güvercinlik arasında meydana gelen yangında çevre emniyeti alındı, soğutma çalışmalarına başlandı.

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Gazimağusa - Güvercinlik arasında meydana gelen yangında çevre emniyeti alındı, soğutma çalışmalarına başlandı. Ancak yoğun duman çalışmaları olumsuz etkiliyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa - Güvercinlik arasında çıkan yangını söndürme çalışmalarında çevre emniyeti alınarak, soğutma çalışmalarına başlandı. 

Yangın sonucu oluşan yoğun duman çalışmaları olumsuz etkiliyor.

 

 

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