Çöplük alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Gazimağusa - Güvercinlik arasında meydana gelen yangında çevre emniyeti alındı, soğutma çalışmalarına başlandı.
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Gazimağusa - Güvercinlik arasında meydana gelen yangında çevre emniyeti alındı, soğutma çalışmalarına başlandı. Ancak yoğun duman çalışmaları olumsuz etkiliyor.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa - Güvercinlik arasında çıkan yangını söndürme çalışmalarında çevre emniyeti alınarak, soğutma çalışmalarına başlandı.
Yangın sonucu oluşan yoğun duman çalışmaları olumsuz etkiliyor.
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