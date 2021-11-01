COP26: Guterres uyardı: Mezarımızı kazıyoruz

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) İskoçya'nın Glasgow kentinde başladı. Konferansa ABD Başkanı Joe Biden, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin de aralarında bulunduğu 120'ye yakın dünya liderinin katılması bekleniyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, açılış konuşmasında, sera gazı salımının derhal azaltılması gerektiğini vurgulayarak, "Fosil yakıtlara bağımlılığımız insanlığı uçurumun eşiğine sürüklüyor" dedi.

Guterres, küresel ısınmaya referansla "Ya biz onu durduracağız ya da o bizi durduracak. Artık yeter deme vakti geldi. Kendimizi karbon ile öldürdüğümüz, doğaya tuvalet muamelesi yaptığımız, daha derinlerden maden çıkarıp yaktığımız yeter. Kendi mezarımızı kazıyoruz" dedi.

Guterres ayrıca, "Emisyonların azaltılması ve net sıfır hedefler konusunda itibar eksikliğinin yanı sıra fazlaca kafa karışıklığı var" diye konuştu.

İngiltere Başbakanı Johnson: İnsanlık felaket senaryosuyla karşı karşıya

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da, küresel ısınma nedeniyle insanlığın bir felaket senaryosuyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Johnson, bu konuda acil adım atılmaması halinde, özellikle gençlerin dünya liderlerini affetmeyeceklerini ve kontrolsüz bir öfke gösterileceğini ifade etti.

Kömür üretimine, petrol ve dizel araçlara son verilmesi, ağaçlandırma ve yeşil teknoloji kullanımı için yoksul ülkelere daha fazla yardım çağrısında bulunan Johnson, geciken her adımın daha büyük maliyet doğuracağını vurguladı.

ABD'den Çin'e suçlama

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ise konferansa yazılı bir metinle hitap edeceği bildirildi. Bu da konferansta önemli adımların atılmasına dair umutların azalmasına neden oldu.

Çin dünyada en fazla sera gazı emisyonuna yol açan ülke. Şi'nin küresel ısınma konusunda ülkesinin tutumunu neden bu yoldan açıklamayı tercih ettiği bilinmiyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan geçen hafta yapılan açıklamada, Covid salgını başladığından beri Devlet Başkanı Şi'nin ülkeden ayrılmadığı belirtilerek iklim konferansına video bağlantısıyla katılacağı belirtilmişti.

ABD, Çin'i küresel ısınmaya karşı yeterli çaba göstermemekle suçladı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan, Pekin'in bu konuda daha fazla çaba göstermesi gerektiğini söyledi.

Çin, 2060'ta "karbon nötr" hale gelme taahhüdünde bulunmuştu.

Bilim insanları küresel ısınmaya yol açan sera gazlarının salımını sınırlama konusunda ülkelerin yeterince adım atmadığına dair endişelerini dile getiriyor.

2015'teki Paris İklim Konferansı, hava sıcaklığındaki ortalama artışın sanayi öncesi seviyeden 2 derecenin, tercihen 1,5 derecenin altında kalması çağrısı yapmıştı.

Gelişmiş ülkeler 2009'da yoksul ülkelere iklim değişikliğiyle mücadelede yardım için yılda 100 milyar dolar ödeme taahhüdünde bulunmuştu.

Çevre kuruluşları ise uçak yakıtlarının küresel ısınmayı olumsuz etkilediğini belirterek alternatif seyahat araçlarının kullanılması tavsiyesinde bulunuyor.