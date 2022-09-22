Çömez’in ölüm sebebi “kalp yetmezliği”
Lapta’da yaşamını yitiren 75 yaşındaki Sezgin Çömez’in ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” olduğu tespit edildi.
A+A-
Lapta’da yaşamını yitiren 75 yaşındaki Sezgin Çömez’in ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” olduğu tespit edildi.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 20 Eylül’de kaldığı ikametgah içerisinde rahatsızlanarak, hayatını kaybeden Çömez’in otopsisi yapıldı.
Çömez’in ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” olduğu belirlendi.
Bu haber toplam 118 defa okunmuştur
Etiketler : ölüm