Çolakoğlu katip koltuğunu terk etti: “Ayıptır”

Maliye Bakanı Alişan Şan’ın Meclis Genel Kurulu’nda konuşma yaptığı sırada, CTP Milletvekillerini ‘deprem bölgesine gitmemekle’ eleştirmesi, tartışmalara yol açtı.

CTP Milletvekili Devrim Barçın, “Acılar üzerinden siyaset yapma” diyerek, Bakan Şan’ın yalan söylediğini kaydetti. CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu ise katip koltuğundan ayrıldı. Çolakoğlu, “Katip koltuğundan kalkar, çünkü doğru konuşulacak. Ayıptır” dedi.

Verilen aranın ardından yeniden söz alan Şan özür diledi.

Şan ne dedi?

Sivil Savunma ekiplerini adaya dönmelerinin ardından ziyaret ettiğini anlatan Maliye Bakanı Şan, “Keşke sizler de ziyaret etseydiniz, görseydiniz neler yaşandığını orada çıplaklığıyla… Oraya bir milletvekiliniz dahi gitmedi. Sizler dahi gitmediniz, deprem bölgesine… Keşke gitseydiniz” ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine, Bakan Şan ile CTP Milletvekili Devrim Barçın arasında sesler yükselmiş, Barçın yerinden, “Acılar üzerinden siyaset yapma” diyerek, Bakan Şan’ın yalan söylediğini kaydetmişti.

Çolakoğlu’ndan sert tepki

Şan’ın bu ifadekeri üzerine CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu ise katip koltuğundan ayrıldı. Çolakoğlu, “Katip koltuğundan kalkar, çünkü doğru konuşulacak. Ayıptır” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Çolakoğlu’nun katip koltuğundan ayrılması nedeniyle oturuma 10 dakika ara vermek zorunda kaldı.

Şan: “Herkesten özür dilerim… Yanlış ibare kullandım”

Aranın ardından Maliye Bakanı Şan yeniden söz alarak konuşmasına devam etti. “Sebep olduğumuz gerginlikten dolayı herkesten özür dilerim” diyen dedi, gerginlik içerisinde yanlış ibare kullandığını, deprem bölgesine gitme konusunda farklı bir yoruma sebep olduğunu söyledi. Şifa Çolakoğlu’ndan özellikle özür dilediğini dile getiren Bakan Şan, kasıtlı olarak deprem bölgesine gidişin engellenmediğini kaydetti. Şan, incittiği herkesten özür dilediğini dile getirdi.