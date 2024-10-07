Coin ile Token Arasındaki Fark Nedir?

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Kripto paraların hayatımıza girmesi farklı kavramlarla tanışmamıza neden oldu. Öyle ki günlük yaşamımızda veya kripto para platformlarında birçok farklı kripto para konulu kavramla karşılaşmaktayız. Bu kavramlardan en sık karıştırılan ikisi "coin" ve "token" terimleridir. Kripto para ekosisteminin temel kavramları arasında bulunan coin ve token genel olarak benzer olarak değerlendirilmektedir. Ancak aralarında bazı önemli farklar bulunmaktadır. Kripto para dünyasını yakından tanımak isteyenler için bu kavramlar hakkındaki bilgiler yazımızda.

Coin Nedir?

Coinler kendi blok zinciri üzerinde çalışan ve temel olarak bir takas aracı olarak kullanılan dijital varlıktır. Bu varlıklar aynı zamanda dijital para olarak da adlandırılır. Çünkü coinler genellikle ürün veya hizmet için bir değişim aracıdır. Coinlerin dijital para olarak nitelendirilmesinin nedeni geleneksel paralarla benzer özelliklere sahip olmalarıdır. Bu varlıklar da tıpkı para birimleri gibi bölünebilir, taşınabilir ve sınırlı miktardadır. Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Litecoin (LTC) gibi kripto para birimleri birer coindir. Örneğin Bitcoin fiyatı veya arz/talep gibi durumlar, ekonomik koşulların ve teknolojik gelişmelerin yanında Bitcoin’in kendi ağındaki politikalarla ilişkilidir.

Token Nedir?

Token, genellikle başka bir blok zinciri üzerinde çalışan dijital varlıklardır. Bu varlıkların kendilerine ait bir blok zincir ağı bulunmamaktadır. Bu nedenle token çeşitleri çalışmak için farklı bir blok zincir ağına ihtiyaç duyarlar. Token oluşturmak için en bilinen blok zincir ağı Ethereum’dur. Birçok token, Ethereum ağında çalışır ve ERC-20 standardına göre oluşturulur. Genellikle bir amaç için oluşturulan tokenlar Ethereum üzerinde geliştirilerek işlem görebilir. Tokenlar genellikle akıllı sözleşmeler aracılığıyla yönetilir. Akıllı sözleşmeler tokenların transfer edilmesi, kullanılması ve diğer işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlar.

Tokenlar genel olarak ilgili kripto para projelerinin yönetim süreçleri için kullanılmaktadır. Bir platformdan hizmet satın almak veya belirli bir ekosisteme dahil olan ödülleri katılımcılara dağıtmak için token kullanılabilir. Bunlara ek olarak bir kripto para ekosistemindeki katılımcıların karar alma süreçlerine katılım süreçlerinde de tokenları görmek mümkündür.

Coin ile Token Farkları

Coin ve token arasındaki farkları anlamak kripto dünyasında daha bilinçli bir kullanıcı olmak için oldukça değerlidir. Zira bu kavramlar kripto para türlerini doğru bir şekilde değerlendirilmesi için önemli. Coinler genellikle dijital para birimi olarak kullanılır. Temel amacı, tıpkı geleneksel para birimleri gibi bir değişim aracı olmaktır. Tokenlar ise kripto para projelerinin amaçlarını gerçekleştirmek üzere değerlendirilirler. Bunun için tokenların daha işlevsel oldukları söylenebilir.

Coinler madencilik yani “mining” adı verilen bir süreçle üretilir. Bu süreç işlemleri doğrulama ve blok zincire yeni bloklar ekleme adımlarıyla gerçekleştirilir. Madencilik yapan bilgisayarlar veya katılımcılar bu işlemlerin karşılığında coin ödülleri alır. Tokenlar ise genellikle önceden oluşturulmuş bir arz ile piyasaya sürülür. Akıllı sözleşmeler ile üretilen bu para birimleri projelerde kullanılır.