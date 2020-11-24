“Çocukların yeni yıl dileklerini birlikte gerçekleştirelim”

SOS Çocukköyü Derneği yeni bir yardım kampanyası başlattığını açıkladı.

SOS Çocukköyü Derneğinden yapılan yazılı açıklamada, çocukların sonbahar kış dönemindeki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hazırlanan kampanya, yeni yıl dileklerini konu alıyor.

Yapılan açıklamada, “2021’i umutla kucaklamak için çocukların yeni yıl dileklerini gelin birlikte gerçekleştirelim. Her çocuk yeni yıla umutla girsin. SOS Çocukköyü Derneği bünyesinde aile bakımını kaybeden ve kaybetme riski taşıyan 185 çocuğun dileklerini birlikte gerçekleştirelim.” denildi.

BAĞIŞLAR İÇİN...

Bankadan Bağış

Limasol Türk Kooperatif Bankası

TL : 600318 STG 700694 / EURO 740074

Türk Bankası Ltd

TL : 015848733 STG : 7032674

K.T Kooperatif Merkez Bankası: 285258

Creditwest Bank: 15304685

Albank: 9010-18802673-351

SMS Bağışı

4120'ye SOS yazıp mesaj atarak 25 TL’lik bağışta bulunabiliyor, birden fazla da mesaj atılabiliyor.

Online Bağış

SOS Çocukköyü Derneği resmî web adresinden https://soscocukkoyu.org/bagis-yap/ online bağış yapılabiliyor.

Elden Bağış

0392 225 70 17 numaralı telefon aranarak veya Çocuk Köyüne giderek de bağış gerçekleştirilebiliyor.