“Çocuklarımızın geleceğinden beş yıl daha kayboldu, Ekim’den sonra farklı olacak”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Cumhurbaşkanlığı, Ekim'den sonra Kıbrıs Türk halkının evi olacak” diye konuştu. TV2020’de Özlem Çimendal’ın sorularını yanıtlayan CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının tüm kesimlerinde bir değişim talebi olduğuna dikkat çekti.

“Kıbrıs Türk halkının tüm kesimlerinde bir değişim talebi var”

Sahada, değişimden yana bir hava bulunduğunun altını çizen Erhürman, “Kıbrıs Türk halkının tüm kesimlerinde bir değişim talebi var” dedi. Cumhurbaşkanlığı gibi bir makamda geçen beş yılın boşa geçtiği yönündeki tespitin, yaygın şekilde dile getirildiğine işaret eden Erhürman, ilk kez, bir cumhurbaşkanlığı döneminin resmi müzakere olmadan sona ereceğini anımsattı. Diyalog ve diplomasinin önemine dikkat çeken Erhürman, “Ne resmi müzakere oldu, ne de güven yaratıcı önlemler konusunda herhangi bir adım atıldı” diye konuştu. Cumhurbaşkanlığından, iç meselelerde de liderlik yapmasının beklenmesi gerektiğine vurgu yapan Erhürman, örnekler verdi ve “İç güvenlik açısından, ülke en sıkıntılı dönemlerinden birinden geçiyor. Anayasada yer alan Cumhuriyet Güvenlik Kurulu adlı bir organ var, ancak beş yıl boyunca hiç toplanmadı. Eğitimden sağlığa, sağlıktan ekonomiye çok ciddi sorunlar yaşanıyor. Euro 47 olmuşken, Güney daha ucuz hâle geldi. Peki tüm bunlarla ilgili Cumhurbaşkanlığı makamı bir öncülük girişiminde bulundu mu? Beş yıllık bir kayıp dönemden söz ediyoruz. Değişim talebinin doğrudan yöneldiği nokta da burası. Halkın beklentisini karşılayan bir yapı yok; bu da değişim talebini doğuruyor” dedi. Ersin Tatar’ın “yeni tez” olarak savunduğu iki devletlilikle ilgili de konuşan Erhürman, “Ben anlamadım, anlayanı da görmedim” dedi.

“Öngörülebilir bir gelecek kurmalıyız”

“Güneyde çıkarılan hidrokarbonlar konusunda, Kuzey'deki devlet bundan vaz mı geçmiş olacak? Kuzeyde ayrı, Güneyde ayrı bir devlet diyerek nasıl hak talep edilebilir? Beş yıldır savunulan bu tez, topluma ne kazandırdı?” diye soran Erhürman, Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesinin ortada olduğuna dikkat çekti. “Kıbrıs Türk tarafının çözüm iradesi açıkça ortadayken tüm bunlar yaşanıyor. O halde bizim bir hamle yapmamız gerekir” diye konuşan Erhürman, beş yıl boyunca geçiş noktalarıyla ilgili de hiçbir adım atılmadığına vurgu yaptı. Bunca zaman geçiş noktalarındaki yoğunluğa bile bir çözüm üretilemediğini hatırlatan Erhürman, “Çocuklarımızın vizyonundan beş yıl daha kayboldu; kaç nesil daha kaybedeceğiz?” diye sordu. Tufan Erhürman, “Artık öngörülebilir bir gelecek kurmamız lazım” dedi. Birleşmiş Milletler’in de sözüne sahip çıkması gerektiğini ifade eden Erhürman, uluslararası toplumla görüşmeye devam edeceklerini belirtti. TDP camiasına desteğinden dolayı bir kez daha teşekkür eden Erhürman, “TDP’nin aldığı karar da meselenin ciddiyetinin hangi boyutta olduğunu göstermektedir. “Biz beş yıl daha böyle mi geçireceğiz?” sorusuna verilen bir cevaptır aynı zamanda. TDP camiasına yürekten teşekkür ederim” dedi.

“Ekimden sonraki Cumhurbaşkanlığı, öncesinden farklı olacak”

“Bu beş yıllık dönem, Cumhurbaşkanlığının “Sen bana bunu söyleyemezsin, dava açarım” gibi yaklaşımlar sergilediği, tarihimizde pek de alışık olmadığımız şekilde dava süreçlerine yoğunlaştığı bir dönem oldu. Oysa insanlar özgür olmalı ve kendilerini özgür hissetmelidir” diye konuşan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı makamının eleştiriye açık bir makam olması gerektiğinin altını çizdi. Vatandaşlık konusunda Meclis’te defalarca soru sorulmasına rağmen cevap verilmediğini vurgulayan Erhürman, “Yüksek Mahkeme Başkanı’nın seçmen sayısına dair açıklaması var. O rakamla Cumhurbaşkanlığı seçiminden önceki çıkacak rakam arasında büyük fark olacaksa, burada ciddi soru işaretleri doğar” diye konuştu. Tufan Erhürman, “Ekim’den sonraki Cumhurbaşkanlığı, ekim öncesindekinden farklı olarak “Nüfus kaçtır?” sorusuna kulağını kapatmayacak. Nüfus politikasına duyarsız kalmayacak. Nüfus artışı nedeniyle ortaya çıkan sorunlar dikkate alınacak. Ekim öncesindekinden farklı olarak bu memleketin gailesini çekecek” dedi. Erhürman, “Biz, bu memleketi yetişmiş ve liyakatli insanlarla yöneteceğimiz bir Cumhurbaşkanlığı makamından söz ediyoruz. Bu özgüven, sadece Tufan Erhürman’ın kişisel özgüveni değil, toplumun kendi insanlarına olan güveninden kaynaklanmaktadır. Cumhurbaşkanlığı, Ekim'den sonra Kıbrıs Türk halkının evi olacak” diye ekledi.