“Çocuklarımızı tüm dini sembollerden uzak tutmalıyız”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) Başkanı Güven Bengihan, UBP-DP-YDP Hükümeti tarafından çocuklara yönelik yapılan ve sonrasında Başbakan Ünal Üstel tarafından geri çekileceği söylenen başörtüsü kararına ilişkin tüzük değişikliğinin hem Öğretmenler Yasası’na, hem de Anayasa’nın 59’uncu maddesine aykırı olduğunu söyledi. “Çocukların her türlü dini sembolden çocukların uzak tutulması gerekiyor” diyen Bengihan, Kıbrıs’ın kuzeyinde uzunca bir süreden beridir dini semboller üzerinden insan mühendisliği yapıldığını ifade etti.

YENİDÜZEN’e açıklamalarda bulunan KTAMS ve KİEF Başkanı Güven Bengihan, Ercan Havaalanı’nın İtfaiye Bölümü’ndeki eksikliklerin haftalardır yaptıkları uyarılara rağmen giderilmediğini aktardı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’ya eleştirilerde bulunarak, “Erhan Arıklı’yı kendi sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’nu da eleştiren Bengihan, Bakan Gardiyanoğlu’nun İyi İdare Yasası’nı bilmediğini ve hiçbir işini planlamadığını belirterek “Bakanımıza hem İyi İdare Yasası’nı, hem de planlamasını yapması için bir ajanda hediye ettik” dedi. İhtiyat Sandığı’nın Lefkoşa Şube Amirliği’ndeki sorunlarla ilgili bakanlığa yazı yazıklarını ve 145 cevap alamadıklarını da belirten Güven Bengihan, grev ve eylem haklarını kullanacakları bilgisini verdi.

Son olarak Türkiye’de CHP Cumhurbaşkanı adayının tutuklanmasıyla ilgili verilen demokrasi ve hukuksal mücadeleyi de değerlendiren KTAMS ve KİEF Başkanı Bengihan, “Bizler, oradaki kardeşlerimizin hak ettikleri, adil, demokratik bir hukuk düzenine kavuşabilmesi temennisindeyiz” ifadelerini kullandı.

“Çocuklarımızı her türlü dini sembolden uzak tutmalıyız”

KTAMS ve KİEF Başkanı Güven Bengihan, okullarda başörtüsü kararına ilişkin tüzük değişikliğini yorumlayarak, bu tüzüğün hem Öğretmenler Yasası’na, hem de Anayasa’nın 59. maddesine aykırı olduğunu söyledi. “Anayasanın ilgili maddesinin laik, demokratik bir eğitimden bahsettiğini hatırlatan Bengihan, böylesi bir tüzüğün Kıbrıslı Türklerin kültürüne aykırı olduğunu belirtti. “Bu yüzden bu tüzük zaten olmaması gerekir” diyen Bengihan, “Bu ülkede uzunca bir süreden beridir okullara dahi inip dini semboller üzerinden insan mühendisliği yapılıyor. Bu konuda asla taviz vermemeliyiz. Çocuklarımızı her türlü dini sembolden uzak tutmamız gerekiyor” şeklinde görüş bildirdi.

“Erhan bey herkese cevap vereceğine kendi sorumluluklarını yerine getirsin”

Güven Bengihan, Ercan Havaalanı’nın İtfaiye Bölümü’ndeki eksikliklerin haftalardır yaptıkları uyarılara rağmen giderilmediğini aktardı. Sivil Havacılık Daresi’nin üzerine düşen istihdamları daire olarak yaptığını belirten Bengihan, ilgili şirketin gerekli kıyafetleri almamasından dolayı çalışanların vardiyaya giremediğini söyledi. Ercan Havaalanı’nda yaşanan bir diğer eksikliğin de araçların yeterli olmadığını kaydeden Güven Bengihan, “Nisan ayında Boing 777 gelecek. Boing 777’ye hizmet edebilecek olsa bir kaza veya kırılmaya bu mevcut araçlarla müdahale edilmesi mümkün değildir. Felaket olmadan gerekli tedbirlerin alınmasını haftalardır söylüyoruz. Bizim endişemiz, kimsenin burnu dahi kanamaması içindir” diye konuştu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’ya eleştirilerde de bulunan KTAMS ve KİEF Başkanı, “Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nı bu konuda defalarca uyardık ama Erhan bey kendi bakanlığına bağlı sorunları çözeceğine, kendi bakanlığının eksikliğini gidereceğine maalesef hiçbir sorunu çözme becerisi göstermiyor. Arıklı sadece sivil toplum örgütlerine ve sendikalara cevap yetiştirme derdine düştü. Özellikle son yaşanan okullardaki öğretmenlerin disiplin tüzüğünde yapılan değişiklikle ilgili eylem yapanlara destek vereceğine,köstek oluyor. Hatta, öğretmenlerle halkı karşı karşıya getirecek açıklamalar yapıyor. Yaptıkları bir bakana yakışmıyor. Erhan Arıklı’yı kendi sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Gardiyanoğlu ya istifa etmeli, ya da görevden derhal alınmalıdır”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’nu da eleştiren Bengihan, “Çalışma Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ‘çalışmayan Çalışma Bakanı’ olarak tarihe geçmiştir” diyerek, “İyi İdare Yasası’nı bilmeyen Çalışma Bakanı olarak tarihe geçmiştir. Asgari ücretliye hayat pahalılığını dahi vermeyen bakan olarak tarihe geçmiştir. ” ifadelerine yer verdi. Gadiyanoğlu’nun bakanlıkta “sorumsuzca ve anayasa ve yasalara uygun olmayan tavırlarıyla” miladını doldurduğunu vurgulayan Güven Bengihan, “Ya istifa etmeli, ya da görevden alınmalı” dedi. Bakan Gardiyanoğlu’na KİEF olarak geçtiğimiz Cuma günü yaptıkları eylemde görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmesi adına İyi İdare Yasası’nı hediye ettiklerini belirten Güven Bengihan, bunun yanında bir de ajanda bıraktıklarını ifade etti ve şöyle devam etti: “O ajanda işlerini bir plan ve program çerçevesi içerisinde yapabilmesi için çok değerlidir. O ajandayı yanından ayırmaması için verdik. O ajandaya baktıkça iş ve görevlerini hatırlatacak ve işleri aksamayacak. Sendikamız böyle bir sorumluluğu almıştır. Sorumlu sendikacılık bilinciyle bakanımıza sahip çıktık. İyi İdare Yasası’nı okuyup, bilgi sahibi oldu mu diye bunun takipçisi de olacağız.”

“145 gündür cevap alamadık. Grev uygulayacağız”

İhtiyat Sandığı’nın Lefkoşa Şube Amirliği’ndeki sorunlarla ilgili bakanlığa yazı yazıklarını ve 145 cevap alamadıklarını da belirten Güven Bengihan, grev ve eylem haklarını kullanacakları bilgisini verdi. Bengihan, “145 gündür yazdığımız yazıya cevap vermeyen bir sorumsuz bakanla karşı karşıyayaız. Eylem ve grev şeklinde kendilerine görev ve sorumluluklarını hatırlatacağız. Biz Kıbrıs’ın kuzeyinde en çok üyeye sahip ikinci federasyonuz. Bunun bilinciyle hareket ediyoruz ancak yetkililer maalesef bu konuda yerine getirmiyor. Biz de gereği oluncaya kadar her türlü mücadeleye devam edeceğiz” şeklinde görüş bildirdi.

“Demokrasi ve hukuk mücadelesi veren Türkiye’deki kardeşlerimizin yanındayız”

Son olarak Türkiye’de CHP Cumhurbaşkanı adayının tutuklanmasıyla ilgili verilen demokrasi ve hukuksal mücadeleyi de değerlendiren KTAMS ve KİEF Başkanı Bengihan, “Mücadele veren Türkiye’deki kardeşlerimizin yanındayız” dedi. Türkiye’deki gelişmelerin kendilerini derinden üzdüğünü anlatan Bengihan, “Türkiye Cumhuriyeti devleti çok büyük bir devlettir. Halkları bu yaşanan adaletsizliğe ve hukuksuzluğa karşı demokrasi mücadelesi vermektedir. Bizler de vermiş oldukları bu dekomrasi mücadelesini onlarla dayanışarak, onların yanında olduğumuzu söyleyebiliriz. Çünkü orada yaşanan her türlü hukuksuzluk ve adaletsizlik, bizim ülkemize de yansıyacaktır. Bizler, oradaki kardeşlerimizin hak ettikleri, adil, demokratik bir hukuk düzenine kavuşabilmesi temennisindeyiz” ifadelerine yer verdi. 16 milyon insanı temsil eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun bu şekilde hapse atılmasını kabul etmediklerini de açıklayan Güven Bengihan, “Önümüzdeki süreç Türkiye’deki demokrasi ve adalet savunucusu insanların kazanımıyla sonuçlanacağı ve güzel günlerin geleceğini söylüyor ve Türkiye’deki demokrasi ile adaleti savunan insanları KİEF ve KTAMS Başkanı olarak selamlıyorum" şeklinde konuştu.