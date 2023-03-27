“Çocuklarımız kaderleri sonucu ölmedi, cinayet kurbanı oldular”

İsias Otel’de hayatını kaybeden Ali Karasel’in babası Kaynak Karasel YENİDÜZEN’e konuştu.

Acılı baba Karasel, “Çocuklarımız kaderleri sonucu ölmedi, bir cinayet kurban oldular” dedi.

Adli tahkikatın devam ettiğini söyleyen baba Karasel “Seyri ne isterse olsun ölen çocuklarımız geri gelmiyor, ateş düştüğü yeri yakar, hayat mücadelemiz yok oldu” şeklinde konuştu.

“Canım, ciğerim, oğlum…”

Karasel açıklamasında şöyle devam etti:

“6 Şubat 2023 tarihinde saat 04.17’de merkezi üs Kahramanmaraş’ta asrın felaketi 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde depremler meydana geldi. 11 ili kapsayan Adıyaman’da etkilendi. Canım, ciğerim, biricik tek oğlum, Ali Karasel’de Adıyaman’da İsias Otel’deydi. Çok sevdiği 24 TMK öğrencisi (Voleybol takımları) 3 öğretmen 2 eğitici ve veliler ile birlikte toplam 35 kişi gece uykusunda bulundukları sırada hayatlarına veda ettiler. İlk depremde 8 saniye içerisinde otel moloz yığınına döndü.”

“Çocuklarımız kaderleri sonucu ölmedi, bir cinayete kurban oldular”

“Çocuklarımız kaderleri sonucu ölmedi, bir cinayete kurban oldular. İsias Otelin yıkım kararı vardı, yıkım kararları göz ardı edildi. Şahsi çıkar ve menfaatler ön planda tutuldu, Rant temin etmek için denetim olmadı, denetim diye bir şey yoktu.

İlk depremde 8 saniye içerisinde otel moloz yığınına döndü, 35 kişi gece uykusunda bulundukları sırada hayatlarına veda ettiler.”

“Çocuklarımızı bizden kopardılar, sadece 35 aileye değil bütün Kıbrıs Türkünün geleceğini kararttılar”

“İsias Otel’in yapımına 1991 yılında başlandı, çeşitli nedenlerden otel inşaatına 10 yıl ara verildi. Bina olarak yapılan inşaat otele çevrildi, malzemeden çalındı, kolonları 8’lik diye demir mesafesi 10-15 cm yerine, 30 cm aralıklarla yapıldı. Nevrüllü demir kullanılmadı, betonun sıyrılmasına imkan veren düz demir kullanıldı, dere kumu ve çakılı kullanıldı. Beton kalitesi normal standartların (c.20 ve/ veya c.30) altındadır. Geniş alan temin etmek için, iptal edilen kolonlar vardı. inşaat izni 5 kat olan ve temeli bu şekilde olan bina 8 kata çevrildi. İzin ise alınmadı. Böylelikle binayı taşıyan kolonların gücü zayıfladı. Halka hizmet verilecek olan ve 4 yıldızlı otel olarak lanse edilen OTEL’e güvenirlik sertifikası da verildi. Gayriyasal yollarla yapılan, göz yumulan ve halka hizmet veren vicdansız otel sahipleri çocuklarımızın ölmelerine sebep oldular.

Çocuklarımızı bizden kopardılar sadece 35 aileye değil bütün Kıbrıs Türkünün geleceğini kararttılar.

İstikbal vaat eden geleceğin beyinlerini yok ettiler. Kıbrıs Türkünün kalbine hançer saplandı.

“Türkiye’nin Kıbrıs’a yaptığı askeri müdahalede Gazimağusa’nın kayıp sayısı 34’dü, İsias Otelinde cinayete kurban olan kişi sayısı 35 oldu”

“Türkiye’nin Kıbrıs’a yaptığı askeri müdahalede Gazimağusa’nın kayıp sayısı 34 idi. Adıyaman’da İsias Otelinde cinayete kurban olan kişi sayısı 35 oldu. Adli tahkikat devam ediyor seyri ne isterse olsun, ölen çocuklarımız geri gelmiyor. Ateş düştüğü yeri yakar, hayat mücadelemiz yok oldu.”

“Kıbrıs tarihinde böyle bir acı olay olmadı”

“Kıbrıs tarihinde böyle bir acı olay olmadı, Allah kimsesine hatta düşmanıma evlat acısı vermesin. kalbimize saplanan bıçak yaşam boyu devam edecektir. Bizlerin hayatı mahvoldu, en değerli varlıklarımızı yitirdik. Nice emellerle yetiştirdiğimiz evlatlarımızı ömür boyu unutamayız, unutturmayacağız. Küçük yaştan okul arkadaşların ve çevren ile iyi ilişkilerin oldu. Hiç birini kırmadın, üzmedin, karıncaya zararın olmadı. El bebek gül bebek büyüttüğümüz büyüttüğümüz çocuklarımız yoktur. Bu çocuklarımızın ne suçu vardı. Kötülük neydi bilmiyorlardı. Zeki ve çalışkan olan çocuklarımızın hayat mücadelesi yarım kaldı.

Yaşayan bir ölü gibiyim. Yalan dünyadan ne zaman göç edip ebedi istirahatgahıma çocuğumun yanına gideceğim günü bekler oldum. Hayatımın cilvesi böylemi olmalıydı? Bir ömür uğraş çaba harca, her türlü olanaksızlıklarla mücadele ver ve sonu böylemi olmalıydı?

Kıbrıs tarihinde böyle bir acı olay olmadı. Canım, biricik oğlum ALİCİĞİM. Çok sevdiğin öğrenci ve öğretmenlerin ile birliktesin. 21 yıllık öğretmenliğin süre içerisinde öğrencilerine verdiği hizmet, hal tutum ve davranışların ile gurur duydun. Bizleri duygulandırdın. Mekânınız cennet olsun nurlar içinde olun Allah rahmet eylesin. Sizleri asla unutmadık, unutturmayacağız.”