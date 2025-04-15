“Çocuklara özel acil servis açıldı”

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde tam donanımlı olarak kurulumu tamamlanan Çocuk Acil Servis, 7/24 çocuklara özel acil sağlık hizmeti vermeye başladı.

Deneyimli çocuk hekimleri, pediatride eğitimli hemşireler, çocuk psikologları, okul öncesi eğitim uzmanları, çocuk acil servis personeli ve 24 saat kesintisiz görüntüleme-laboratuvar imkanı sunan “Çocuk Acil Servis” ile tüm çocuklar artık 7/24 güvende!

Deneyimli hekim kadrosu ve donanımlı alt yapısı ile bütün branşlarda adanın nitelikli sağlık hizmeti ihtiyacını karşılayan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, hizmete açtığı “Çocuk Acil Servisi” ile hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. “Çocuk Dostu Acil” konseptiyle hizmet verecek olan çocuk acil; 7 gün 24 saat çocuklara özel hizmet sunacak. Deneyimli çocuk hekimleri, pediatride eğitimli hemşireler, çocuk psikologları, okul öncesi eğitim uzmanları, çocuk acil servis personeli ve 24 saat kesintisiz görüntüleme-laboratuvar imkanı ile tam donanımlı olarak yapılandırılan servis, Kıbrıs’ta çocuk sağlığı alanında önemli bir ihtiyacı karşılayacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin modern altyapısıyla entegre şekilde hizmet verecek olan Çocuk Acil Servisi, çocuk hastaların acil sağlık sorunlarında hızlı ve güvenli bir şekilde 7/24 tedavi olanağı sağlayacak.

Çocukların acile en sık başvurduğu sağlık sorunları arasında yüksek ateş, alt ve üst solunum yolu enfeksiyonları, ishal, kusma, döküntüler, alerjik reaksiyonlar, havale gibi durumlar yer alıyor. Bu tür acil durumlara etkili bir şekilde müdahale edebilmek için uzman bir kadro ve çocuklara uygun bir ortam gerekiyor. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi de hizmete açtığı çocuk acil servisi ile adanın bu ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor.

7/24 hizmet verecek

“Toplumun her kesimine yüksek nitelikli sağlık hizmeti sunma vizyonumuz doğrultusunda, çocuklar için özel olarak yapılandırdığımız acil servisimizle önemli bir adım atıyoruz” diyen Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müjdat Salih Balkan, “Çocuk hastalarımızın ihtiyaçlarına özel olarak hizmet verecek acil servisimiz; gerek fiziki koşulları gerekse uzman kadrosu ile çocuklarımızın ve ailelerinin kendilerini güvende hissetmesini sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı ve Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. Ceyhun Dalkan ise çocuk hastalara acil durumlarda etkili bir şekilde müdahale özel bir yaklaşıma ve donanıma ihtiyaç duyulduğuna vurgu yaptı. “Yalnızca çocuk hastalara yönelik kurgulanmış ‘çocuk dostu’ bir acil servis önemli bir ihtiyaçtı” ifadesini kullanan Prof. Dr. Dalkan, “Çocuk acil servisimizde, 7/24 hizmet verecek hekimlerimizin yanında, pediatri alanında eğitimli hemşireler ve teknik ekipler yer alıyor. Ayrıca gerektiğinde yataklı servis, çocuk ve yenidoğan yoğun bakım ünitelerimizle hızlı entegre olabilecek kapasitemiz ve tüm branşlarda hizmet veren tam donanımlı altyapımız ile hizmet vereceğiz” dedi.

Acil durumlarda doğru tanı ile hızlı müdahale edilmesinin önemine vurgu yapan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve Çocuk İmmünolojisi ve Alerjisi Uzmanı Prof. Dr. Nerin Nadir Bahçeciler Önder ise “Özellikle astım atakları, ciddi alerjik reaksiyonlar, solunum sıkıntısı, havale geçirme, ateşli çocuk, bilinç değişikliği, ciddi kusma ve ishal gibi hızlı müdahale gerektiren pek çok acil tabloda Çocuk Acil Servisimiz, hem çocuğun hem ailenin hayatını kolaylaştıracak” ifadesini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Çocuk Acil Servisi, modern altyapısı ve tüm branşlarla entegre yapısıyla, 7/24 kesintisiz olarak çocuk hastaların acil sağlık ihtiyaçlarında güvenli, hızlı ve etkili bir çözüm sunacak.