Çocuklara ortak bir gelecek için Kıbrıs’tan masallar anlatmak lazım

Murat OBENLER

Antilogos Tiyatrosu’nun yeni çocuk oyunu “Spanos ve Kırk Ejderha” bir yandan çocuklara içinde bol ejderha olan Kıbrıstan bir masal anlatıyor bir yandan da bir topun peşinde koşan iki karakter ile toplumlararası dostluğun, kardeşliğin ve yakınlaşmanın tohumlarını ekiyor. Aleksia Papalazarou’nun tiyatroya uyarlayıp yönettiği ve Kıbrıslı Türk oyuncu İzel Seylani ile Kıbrıslı Rum oyuncu Vasilis Pafitis’in oynadığı oyun iki dilli tasarlanmış rejisi ile Kıbrıslı Rum çocuklara Türkçe ile tanışma imkanı sunarken adadaki barış kültürüne ve yakınlaşmaya da büyük bir katkı koyuyor. 24 Aralık Cumartesi günü Mascarini Tiyatrosu’nda saat 11:00’de gerçekleşen prömiyere başta çocuklar ve gençler olmak üzere her yaştan seyirci katılırken oyun şarkılarıyla,türküleriyle, bol aksiyonlu yapısı ile, Türkçe ve Rumca’nın kullanılışı ile, müthiş gravür ve animasyon seçimi ile büyük beğeni topladı.

Çok hikayeli, çok dilli, çok şarkılı,çok hareketli bir çocuk masalı

Masal içinde masal,hikaye içinde hikaye anlatan oyun çocukları hep akışta tutarken, interaktif yapısı ile de onları masalın bir elemanı haline getiriyor. İzel Seylani’nin “Hayatımın en keyifli, en anlamlı, en coşkulu oyunlarından biri…” dediği Spanos ve Kırk Ejderha” adlı 45 dakikalık oyunda tiyatro uyarlama ve yönetmen olarak Aleksia Papalazarou, Sahnede Vasilis Pafitis ve İzel Seylani yer alırken gravür yapımını Hambis Tsangaris, aydınlatma tasarımını Kyriakos Siabtanis,senaryo / kostümolojiyi Thelma Kasoulidou, müzikleri George Karvellos, şarkı sözlerini Andreas Paraschos,video artı George Alexandrou ve promosyon malzemesinin sanatsal tasarımını Neofytos Avraam üstleniyor.

Oyun broşüründe “Bir peri masalı iki düşmanı birleştirebilir mi? Ortak bir hedef, çocukların onları ayırdıklarından çok birleştirdiklerini anlamalarına yardımcı olabilir mi? Birlikte ejderhaları topraklarından sürüp köylerindeki suyu geri döndürmeyi başarabilecekler mi?” diye özetlenen oyun için biletlere SoldOut Tickets ve Stephanis - Elektronik mağazaları ile Tiyatro’nun 99 25 1331 nolu telefonlarından ulaşılabilir.