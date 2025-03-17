"Çocuklar üzerinde dini istismara geçit vermeyeceğiz"

Evrensel Çocuk Hakları Derneği, Eğitim Bakanlığı’nın eğitimde başörtüsü kullanımına ilişkin yeni bir düzenleme getirmesini eleştirdi, "Bu düzenleme, çocuk haklarına, bilimsel eğitime ve pedagojik gelişim ilkelerine aykırıdır" dedi.

Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan dernek, Çocuk Hakları Evrensel Beyannamesi ve Pedagojik İlkeleri'nin net olduğuna vurgu yaparak, "Eğitimde tarafsızlık ve bilimsellik vazgeçilmezdir" ifadelerine yer verdi.

Açıklama şöyle:

"Eğitim Bakanlığı ve Bakanlar Kurulu tarafından Disiplin Tüzüğü’nde yapılan değişiklikle, 18 yaş altı kız çocuklarının okullara türbanla gidebilmesinin önünü açan karar kabul edilemez! Bu düzenleme, çocuk haklarına, bilimsel eğitime ve pedagojik gelişim ilkelerine aykırıdır!

Çocuk Hakları Evrensel Beyannamesi ve Pedagojik İlkeler Açık ve Nettir!

Bir çocuğun soyut kavramları anlama ve bağımsız karar verebilme yetisi belirli bir gelişim sürecine bağlıdır. 18 yaş altı bireylerin kendi iradeleriyle inanç temelli bir seçim yapabilecek olgunlukta olduğu iddiası bilimsel ve pedagojik açıdan temelsizdir. Çocukların henüz bilişsel ve duygusal gelişimlerini tamamlamadıkları bir dönemde, inanç temelli sembollerle yönlendirilmesi özgür bir tercih değil, dayatma riskini taşımaktadır.

Eğitimde Tarafsızlık ve Bilimsellik Vazgeçilmezdir!

Eğitimin tarafsız, kapsayıcı ve bilimsel temeller üzerine inşa edilmesi anayasal bir zorunluluktur. Bu düzenleme, eğitim sistemine inanç temelli bir müdahale anlamına gelmekte ve çocukların eğitim hakkını ideolojik tartışmaların içine çekmektedir. Devletin, bireylerin özel inanç alanına müdahale etmemesi gerektiği gibi, çocukların dini gerekçelerle ayrıştırılmasına da izin vermemesi gerekir.

Veliler ve Çocuklar Baskı Altına Alınacaktır!

Bu düzenleme, birçok çocuk ve aile için toplumsal baskının kapılarını açmaktadır. “Serbestlik” adı altında getirilen bu uygulama, özellikle muhafazakâr çevrelerde çocukların ve ailelerin zorlanmasına yol açabilecek, eğitim ortamlarında baskı ve ayrımcılığı körükleyebilecektir.

Çocuklarımızın Geleceği İçin Geri Adım Atmayacağız!

Bizler, çocukların özgür bireyler olarak yetişmesi, bilimsel ve tarafsız eğitimin korunması ve her türlü dini istismarın önüne geçilmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz. Devletin görevi, çocukları korumak, onlara eşit ve tarafsız eğitim sağlamak olmalıdır. Bu dayatmaya karşı tüm ,sivil toplum örgütlerini ve velileri dayanışmaya çağırıyoruz!"