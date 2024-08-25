Çocuklar için Sosyal Hizmetler Dairesi devreye girdi

Askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, Kıbrıs’ın kuzeyine gelen çift A.H. ile S.E., “birinci dereceden askeri yasak bölgeyi ihlal” suçundan mahkemeye çıkarıldı. Çiftin 2 çocuğu için Sosyal Hizmetler Dairesi devreye girdi.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Murat Ergün mahkemede olguları aktardı.

Polis, A.H. (E-27), S.E.’nin (K-18), 1 ve dört yaşlarındaki 2 çocuklarıyla birlikte 25.08.2024 tarihinde saat 01.00 sıralarında Lefkoşa’da bulunan Ledra Palace Sınır Kapısı civarından birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal edip, Kıbrıs’ın güneyinden kuzeye geçiş yaptıklarını söyledi.

Polis, zanlıların Lefkoşa Adli Şubeye gelerek, teslim olduklarını belirtti.

Polis memuru, çocuklar için Sosyal Hizmetler Dairesi’nin devreye girdiğini açıkladı.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, zanlıların ülkeye geçiş güzergâhlarındaki kameraların inceleneceğini belirtti.

Polis, zanlı S.E.’nin 8 aylık hamile olduğunu bu nedenle yıldız öğrenci yurdunda, A.H.’nin ise polis hücresinde kalmasını talep etti.

Polisin ardından söz alan S.E. bir hafta sonra hamileliğinin dokuzuncu haftaya gireceğini, korktuğunu, işlemlerin çabuk olmasını istediğini söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, A.H.’nin poliste, S.E.’nin ise öğrenci yurdunda 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.