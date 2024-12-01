Çocuklar da maraton heyecanına ortak oldu

Ülker Lefkoşa Maraton organizasyonu kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenen çocuk koşusu tamamlandı.

6-12 yaş arası çocukların ailelerinin onay ve gözetiminde katıldığı koşunun startını LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Çocuk Onkoloji Servisi’nde tedavi gören çocuklarla birlikte yaptı. Ülker Lefkoşa Maratonu’ndan elde edilecek gelir bu yıl Çocuk Onkoloji Servisi’ndeki minik kahramanlarımızın tedavi süreçlerinde değerlendirilecek.