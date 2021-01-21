Çocuk ‘zekâ’ testinden geçirilecek

Haspolat’ta meydana gelen çocuğun cinsel istismarı meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Y.Ç., ek tutukluluk süresi talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Aytaç Çebi olayla ilgili bulguları aktardı.

Çebi, zanlının “Çocuğun Cinsel İstismarı” suçundan tutuklandığını anımsattı.

Polis, meselenin 17 Ocak tarihinde polise intikal ettiğini aynı gün müşteki çocuğun Burhan Nalbantoğlu Devlet hastanesinde Çocuk cerrahisi uzmanı Dr. Gönül Küçük tarafından genel fiziki muayenesi yapıldığını ve muayenesinde herhangi bir bulguya rastlanmadığını mahkemeye aktardı.

Polis, bazı örnekler alınarak tahlil amaçlı laboratuvara teslim edildiğini ve soruşturmanın devam ettiğini aktardı.

Çebi, müştekinin psikologlar tarafından kontrol edildiğini ancak zeka testi içinde kontrolden geçeceğini belirterek meselenin ciddi bir mesele olduğunu bu bağlamda soruşturma maksatlı 6 gün daha gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç Temay Sağer zanlının soruşturma maksatlı 6 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.