“Çocuk işçi kara lekesi sorununa çare bulunması gerek”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar İncirli, “Eğitim ve Sağlık Hizmetlerinde Çöküş Hızlanıyor” konulu güncel konuşma yaptı.

Bazı konuları gündeme getirmenin artık ağrına gittiğini kaydeden İncirli, ülkeye çok ciddi nüfus akışı olduğunu ifade ederek, “Bu akışları önceden görebilmemiz gerekiyor” dedi.

Bugüne kadar yapılanların yeterli olmadığını belirten İncirli, bunların ortak ülke meseleleri olduğunu vurguladı. Çocuklara gelecek bırakamayacak noktaya gelindiğini ifade eden İncirli, bunun tarihsel sorumluluk olduğunu kaydetti.

Nüfusun kontrol edilebilmesi gerektiğini dile getiren İncirli, devlet okullarının durumunun ciddi bir problem olduğunu, hastanelerde de eksikliklerin olduğunu söyledi.

“Var olan sorunları çözmezsek işin içinden çıkamayacak bir hale geliyoruz” diyen İncirli, refahın adil bir şekilde paylaşılamadığını ifade etti. “Çalışanlar yabancı, iş yerleri de yabancı olmaya başladı” diye konuşan İncirli, hizmeti satın alanda da verende de değişim olduğunu kaydederek, bu konuda tedbir almak gerektiğini söyledi.

Hastanelerde çalışan mevsimlik işçi konusunu da gündeme getiren İncirli, bu çalışanların nöbet tutmak zorunda olduğunu ancak asgari ücretin biraz üzerinde maaş aldığını ifade etti. İncirli, nöbet tutan çalışanlara maaş yerine izin verilerek, ücretlerinin ödendiğini ifade etti. Bu çalışanlar için sınav açılması gerektiğini belirten İncirli, bu kişilerin, Avrupa’da, Amerika’da en iyi üniversitelerden mezun olduğuna, master yaptığına dikkat çekti. Mevsimlik işçi konusunu masaya yatırıp, çözmek gerektiğini kaydeden İncirli, “Şu andaki çalışma koşulları gayri yasaldır” dedi. İncirli, muhalefet olarak buna katkı koymaya hazır olduklarını söyledi.

Öte yandan Eğitim Bakanlığı-öğretmen çatışmasını sorunlara eklememek gerektiğini ifade eden İncirli, çocuk işçiler konusuna da değinerek, çocukların gece işlediğini, sabah ise okula gittiğini söyledi. Bu çocukların suça da bulaştırıldığını ifade eden İncirli, “Çocuk işçi kara lekesi sorununa çare bulunması gerekir” dedi.

Çavuşoğlu: “Çocuk işçi konusunda işverenler uyarıldı”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise, öğretmen-bakanlık çatışmasının hiçbir zaman olmadığını ve olmayacağını belirterek, toplumun öğretmenlere ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Sendikaların bazı sözcülerinin, eğitim değil siyaset yapmasına göz yummasının mümkün olmadığını dile getiren Bakan Çavuşoğlu, istismar yapanların karşısında olacağını söyledi. Bakan Çavuşoğlu, sendikaların yürüttükleri görevin dışında da açıklamaları olduğunu belirtti.

Çocuk işçi konusunda da konuşan Çavuşoğlu, bazı öğrencilerle görüşmelerinde bu tip tespitleri olduğunu kaydederek, ailesini geçindirmek için çalışanlar olduğunu belirtti. İşverenlerin, Çalışma Bakanlığı’nı tarafından uyarıldığını, uyarılması gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, “Bu ülkenin ekonomik dengesizliğinin yarattığı bir sonuçtur. Kendimiz tespit etmediğimiz zaman bunu bilmeye imkanımız yoktur. İş yerlerinin denetimleriyle bu konu kendi düzeni içine girecektir” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, bugüne kadar öğretmenlik mesleğini özveriyle yapanlara teşekkür ettiğini ve edeceğini vurgulayarak, konuşmasını tamamladı.