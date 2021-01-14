“Çocuk Gözüyle Kıbrıs’ın Sokak Oyunları” fotoğraf yarışması için son başvuru 5 Mart

Telsim ve Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER) iş birliğiyle düzenlenen “Çocuk Gözüyle Kıbrıs’ın Sokak Oyunları” fotoğraf yarışması için son başvuru tarihi 5 Mart.

Telsim’den yapılan yazılı açılamaya göre, başvurular https://www.kktctelsim.com/cocuk-gozuyle-fotograf-yarismasi adresinden online olarak yapılabilecek.

Telsim ve FODER iş birliğiyle 7.’sinin düzenlendiği Çocuk Gözüyle Fotoğraf Yarışması için başvuruların devam ettiğini söyleyen KKTC Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, “Çocuklarımızın bu yarışmaya katılıp, Kıbrıs sokak oyunlarını öğrenmesi ve kültürlerine sahip çıkmaları bizim için çok önemli” dedi.

Yarışma konusunun “Çocuk Gözüyle Kıbrıs’ın Sokak Oyunları” olduğunu söyleyen Tanpınar, çocukları daha çok sokağa çıkaracaklarını ve çocukların Kıbrıs’ın sokak oyunlarını daha yakından tanıyacaklarını ifade etti.

Tanpınar, “Çocuklarımızın geçmişten günümüze kadar taşınabilen oyunlarımızın kaçını bulabileceklerini merakla bekliyoruz. Bu yarışmanın bir amacı da belleğimizin gelecek nesillere sağlıklı bir biçimde aktarılmasını sağlamak. Çocuklarımızın, sokaktaki çocuk oyunlarını nasıl yansıtacaklarını ve nasıl fotoğraflayacaklarını büyük bir merakla bekliyor olacağız” şeklinde konuştu.

Yarışma ile ilgili detaylı bilgiye http://www.kktctelsim.com ve www.kktcfoder.com sayfalarından ulaşılabilir.