Çocuk, Ergen ve Aile Bölümü Psikiyatri Servisi

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Çocuklarınızla özellikle de ergenlik dönemine girmiş olan çocuklarınızla zaman zaman iletişim problemleri yaşayabilirsiniz. Böyle bir durumda çocuk, ergen ve aile bölümü psikiyatri servisinden hizmet alabilirsiniz.

Çocuklarınız çevreyle yeni tanıştıkları dönemde bazen hiçbir problem yaşamadan sosyalleşebilirler. Bazen de bu süreç onlar için zor olabilir. Yaşadıkları psikolojik problemler, onların okul başarısını ve sizinle olan iletişimini etkileyebilir. Bu durum dikkatinizi çekerse onlara yaşadıkları zorluklarla ilgili rehberlik ederek yardımcı olabilirsiniz.

Onların kaygılarının ve streslerinin kökenini anlayarak yaşadıkları problemleri çözmelerine destek olabilirsiniz. Bu süreçte zaman zaman onlara yeterince destek olamadığınızı düşünebilirsiniz. Bu sizin kötü ebeveynler olduğunuz anlamına gelmez. Kendinizi suçlamak yerine çocuklarınıza daha bilinçli rehberlik edebilmek adına çocuk ve ergen psikiyatri servislerinden yardım alabilirsiniz.

İşin profesyonellerinden destek alarak aslında tek başınıza çok daha zor atlatacağınız bir dönemi daha kolay atlatabilirsiniz. Çocuklarınızın genel ruh hali, ona sunduğunuz maddi olanaklardan öte, onunla iletişiminizle doğrudan ilişkilidir.

Günlük hayatın stresi, çocuğunuzun dışarıdan alabileceği zarara karşı sergilediğiniz kaygılı tutum, onun üzerinde farkında olmasanız bile kötü bir etki bırakabilir. Sağlıklı bireyler yetiştirmek ise önce iletişimle başlar.

Mükemmele Değil, Sağlıklı Bireyler Yetiştirmeye Odaklanın!

Bazen diğer çocukların daha iyi yaptığı şeylere dikkat ederek kendi çocuğunuzu onunla kıyasladığınız oldu mu? Kendinizle ilgili, ben bu çocuğu iyi yetiştiremedim, düşüncesine kapıldınız mı? Burada hatırlamanız gereken bir şey var. Mükemmel insan yetiştirme kaygısından öte, çocuğunuzu kocaman kucaklamayı ihmal etmemelisiniz. Çünkü yargılanan, dışlanan ve kabul görmeyen ya da sevilmediğini düşünen çocuklar, kendilerince yaşadığı boşluk hissini başka şekillerde doldurmaya çalışırlar.

Kendilerine ilgi gösteren, onları sevdiğini düşündükleri kişilere yakınlaşma eğilimi gösterirler. Koşulsuz sevilen çocuklar, hatalarını kabullenip çevresindeki kişilerle daha sağlıklı ilişkiler kurabilir. Ancak bu şekilde çocuklarınızı daha sağlıklı ve mutlu bireyler olarak yetiştirebilirsiniz. Zorlandığınız ve üstesinden gelemediğinizi düşündüğünüz durumlar olduğunda ise yardım almaktan çekinmemelisiniz.

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinde Profesyonel Yaklaşım

İletişimsel ve sosyal problemlerinizi çözebilmek için bazen sadece karşılıklı iletişim yeterli olmaz. Bu konuda karamsarlığa kapılmamalısınız. Farkında olmadan birbirinize hitap edeceğiniz doğru dili bulamıyor olabilirsiniz.

Sizi anlamaya çalışan ve şikayetçi olduğunuz durumları tespit eden bir uzman yardımıyla hayatınızı daha iyi bir konuma getirebilirsiniz. Terapistiniz, doğru yönlendirmelerle size kendinizle ilgili belli durumları anlayabilmenizde destek olur. Kendinizde şikayetçi olduğunuz ve düzeltmek istediğiniz noktaları çeşitli bakış açılarıyla size fark ettirmeye yardım eder.

Çocuk odaklı aile danışmanlığı hizmeti sayesinde aile içi güçlü iletişim becerilerinizi geliştirebilirsiniz. Aile danışmanlığı, çocuk ve ergen psikiyatri bölümlerinden destek alarak aile içi iletişiminizi daha güçlü ve sağlıklı hale getirebilirsiniz.

Çocuklarınızla Sıklıkla Yaşadığınız Problemlerin Üstesinden Gelin

Zorlayıcı değil, destekleyici bir anne baba tutumu, çocuğunuzu eğitirken size çok daha fazla yardımcı olur. Aile ortamını bir güç savaşına dönüştürmeksizin, çocuğunuz üzerinde baskın bir otorite kurmadan da onunla iyi geçinebilirsiniz. Öncelikle onu anladığınızı ve onun bir birey olduğunu henüz küçükken kabul etmelisiniz. Böylece aile içinde ve toplumda kendini ifade edebilen, kendine güvenen bireyler yetiştirebilirsiniz.

Çocukluk ve ergenlik döneminde karşılaşabileceğiniz zorluklar arasında:

Özgül öğrenim güçlüğü

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite

Çocukluk dönemi depresyonu

Davranış bozuklukları

Derslerde başarısızlık

Ergenlik dönemi problemleri

Kişilik bozuklukları

Konuşma ve dil problemleri

Ergenlerde madde bağımlılığı

Otizm

Yeme bozuklukları

Travma sonrası stres

Boşanma süreci sıkıntıları

Sosyal fobi

Sınav kaygısı

Obsesif kompulsif bozukluk gibi çeşitli psikolojik rahatsızlıklar ve problemler yer alır.

Bu durumlardan en az biriyle karşılaştıysanız şunu hatırlamanızda fayda var: Bunları yaşayan tek anne ve baba siz değilsiniz. Ne kadar zor olursa olsun işin uzmanı bir profesyonele başvurarak aile içi psikolojik problemlerin üstesinden gelebilirsiniz. Çocuk ve ergen psikiyatri merkezleri aracılığıyla çocuğunuz için doğru rehberlik sürecini sağlayabilirsiniz.

Her Probleme Özel Çözüm Yöntemleri

Tıpta nasıl her hastalığın kişiye özel seyretme durumu farklıysa psikolojide de durum böyledir. Küçük ya da ergenlik dönemindeki çocuklarınızın, aile içindeki bireylerin farklı psikolojik sorunları olabilir. Bu durum bazen genetik faktörlerden bazen yaşa bağlı sıkıntılardan kaynaklanabilir. Sorunun kökeni bazen içinde bulunduğunuz ortam olabilir. Sebep her ne olursa olsun huzurlu bir aile ortamı için aile bireyleri birbirine anlayışla yaklaşmalıdır.

Suçlayıcı değil, çözüm odaklı yaklaşımlar sayesinde çocuklarınız da yaşadığı aile ortamını güvenli bir yer olarak görebilirler. Davranışların altında yatan sebepleri anladığınızda birbirinize karşı daha özverili yaklaşabilirsiniz. Aile içinde huzursuzluk yaratan, çocuğunuzla ilgili çözemediğiniz bir durum söz konusuysa belki de bir uzmandan yardım almanızın zamanı gelmiştir. Danışmanlık sürecinde, gerek aile bireyleriyle teker teker gerek toplu görüşmeler yapılarak terapinin gidişatı belirlenebilir. Uzmanın uyguladığı yöntem kendi çalışma usullerine göre değişiklik gösterebilir. Amaç, daha mutlu ve huzuru bir aile birliği kurabilmektir.

Sağlıklı Bireysel Gelişim İçin Doğru Uzman Tercihi

Günümüzde sadece yüz yüze değil, online terapi yöntemleri de sıklıkla kullanılır. Aile içinde çözemediğiniz ve destek almanız gerektiğine inandığınız problemler için siz de online terapi almayı düşünebilirsiniz. Yapacağınız ilk görüşme sorunun teşhisi için gerekli verilerin toplandığı aşamadır. Toplu görüşme yapacaksanız terapist aile bireylerini dinler, Onlara sormak istediği soruları sorar. Gerekirse herkesi teker teker dinleyerek aile bireyleri hakkında bir bilgi sahibi olur. Ardından durumunuza en uygun psikolojik tedavi ve destek planını oluşturur.

Aile içi problemlerin çözümünde bazen dışarıdan bir göz son derece yardımcı olabilir. Bazen eşlerin birbirine, bazen ebeveynlerin çocuklarına, bazen bir ebeveynin hem eşine hem de çocuklarına karşı yanlış tavırları söz konusu olabilir. Amaç kötü olmasa da iletişim kurma şekli, aile içinde bireylerin mutsuzluğuna yol açabilir. Alacağınız psikolojik destek sayesinde birbirinize karşı daha yapıcı ve anlayışlı bir tutum geliştirebilirsiniz.

İlk etapta terapi süreci sizin için zor olabilir. Hatta bazen kendinizi daha kötü hissedip terapiyi bırakmak isteyebilirsiniz. Bu, iyileşme sürecinde olduğunuzun bir sinyalidir. Yaşadığınız zorlukları tekrar anlatmak, onları tekrar yaşamak gibidir. İçi dolu apseleri boşaltmak ve temizlemek önce cildinizde yara görünümlerine ve canınızın acımasına yol açar. Onları temizlediğiniz için suçlu hissetmezsiniz. Psikoterapi de böyle bir şeydir. Daha mutlu bireyler haline gelebilmek için kendinize yapacağınız bir yolculuktur. İçinizdeki apseleri temizleyerek onların size uzun vadede belki de ömür boyu acı vermesini engelleyebilirsiniz.