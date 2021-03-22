Çocuğunuzun Yaşına Uygun Oyuncak Seçim Rehberi

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Oyun oynamak çocuklar için sadece eğlenceli geçirilen zamanı değil aynı zamanda bir eğitim sürecini temsil eder. Bu sebeple çocuklara oyuncak seçerken bu süreci destekleyecek oyuncaklar alınmalıdır. Oyuncak fiyatları ve çeşitleri çok değişkendir.Hangi oyuncağı satın almanız gerektiğini bilmeniz sizi yaşa uygun olmayan bir hediye almaktan koruyacaktır.

Çocuğunuz için oyuncak seçimine başlamadan önce bir aktivite matı ya da oyun halısı edinmelisiniz. Müzikler, oyuncaklar gibi çeşitli aktivitelerde kullanılabilecek ek özelliklerin yanında renkli detaylar ile hazırlanan bu halılar çocuğunuzun belli bir alan içerisinde oyun oynamasını da sağlar. Çocuklar için oyuncak seçerken en çok dikkat edilmesi gereken nokta, çocuğun yaşına uygun olanı belirleyebilmektir.

0-1 Yaş Oyuncak Seçimi

Bebeğinizin ilk yılı her ay yeni bir farkındalık kazanmakla geçer. Oyuncak seçimi de bu doğrultuda değişiklik gösterir. Yeni doğan grubu kısa mesafedeki nesneleri kısa süreli takip edebilir. Bu grup için en iyi çocuk oyuncakları çok detayları olmayan, yumuşak oyuncaklardır. İkinci aya geçerken sesli, parlak ve rengarenk oyuncaklar, çıngıraklar, kumaş oyuncaklar, kendi görebileceği kırılmayan aynalar ile hazırlanan oyuncaklar tercih edilebilir. 5 aydan itibaren bebeğiniz oturabilme yetisine sahip olacaktır. Onun için gövdesini sabit tutabileceği pozisyonda oynayabileceği oyuncaklar seçebilirsiniz. Müzikli ve panolu oyuncaklar duyularının geliştiği bu dönemler için uygundur. İlk yaşın ikinci yarısında çeşitli eşleştirme oyunları, bebeğinizin hareket ettirebileceği oyuncaklar, sesli kitaplar satın alınabilir.

1-2 Yaş Oyuncak Seçimi

İlk yaşını dolduran çocuğunuz için iç içe geçirilebilen ve sıralanan oyuncaklar, çubuğa dizilebilen halkalar, oyuncak müzik aletleri, boşluktan uygun şekli geçirme oyuncakları, büyük ve az parçalı bulmacalar seçebilirsiniz. Bunun yanında ilk yaşının sonuna gelirken taklit becerisi gelişen çocuğunuz için oyuncak mutfak, çay takımı gibi evcilik oynayabileceği çocuk oyuncakları da satın alabilirsiniz.

2-3 Yaş Oyuncak Seçimi

Çocukların 2 yaşlarından itibaren temel motor becerilerini geliştirmeye destek olacak şekillendirme aktiviteleri için oyun hamurları, yapı oyuncakları, çocuğunuzun yerde sürebileceği oyuncak arabalar, göz ve el koordinasyonları gerektiren parmak boyaları gibi oyuncaklar tercih edilir.

4-5 Yaş Oyuncak Seçimi

Bu dönemde çocukların kontrol duyguları artacaktır. Sanat ile ilgili faaliyetler yapılabilecek oyunlar ve oyuncaklar tercih edilebilir. Müzikli elektronik oyuncaklar, daha çok parçalı bulmacalar, futbol ve basketbol topları gibi oyuncaklar satın alınabilir. Çocuk oyun hamurları bu yaş grubunda yer alan çocukların el becerilerini geliştirecek sanat üretimleri için faydalı olacaktır. Oyun hamurları ile daha karmaşık şekiller hazırlayarak hem görme hem de dokunma duyusu geliştirilebilir.

6-7 Yaş Oyuncak Seçimi

Bu yaş grubundaki çocukların enerjileri yüksek olur. Onları fiziksel aktivitelere yönlendirecek oyuncaklar tercih edebilirsiniz. Çeşitli spor aktivitelerine yönlendirebilirsiniz. Ayrıca merak duygularını besleyecek bilim kitleri ve satranç gibi strateji oyunları bu yaş grubu için uygundur.

8-9 Yaş Oyuncak Seçimi

Bu yaş grubu çok daha karmaşık, detaylı ve el yeteneği gerektiren oyuncaklarla oynayabilirler. Masaüstü oyunları, kelime oyunları, modelleme kitleri gibi oyuncaklar 8-9 yaş bandındaki çocuklar için uygun olacaktır. Kendine özel ilgi alanları gelişen çocuğunuzun okul sonrasında vakit geçirebileceği hobileri için uygun olan ürünleri oyuncak olarak tercih edebilirsiniz.

10-12 Yaş Oyuncak Seçimi

Bu yaş aralığındaki çocuklar teknolojik ürünleri çok rahat kullanabilecekleri için genellikle tablet oyunlarına yönelirler. Ancak algıları çok açık olan bu yaşlarda onları kitap ve puzzle gibi eğitici ürünlere yönlendirebilirsiniz. Artık devrin çocukları teknolojiden uzak büyümüyor. Ancak bu tüm günü telefon, bilgisayar veya tablet başında geçirmeleri demek anlamına gelmiyor. Çeşitli robotik kodlama aktiviteleri, elektronik ürünlerin parçalarının bir araya getirildiği eğitici oyun ve oyuncakları tercih edebilirsiniz.

13 Yaş ve Üzeri İçin Oyuncak Seçimi

Çocukluktan gençliğe geçilen bu yaşlarla birlikte çocuklar için oyunlar ve oyuncaklar çok farklı şekillere bürünebilir. Sosyallik seviyelerinin arttığı bu yaşlarda çocuklar genellikle arkadaşları ile birlikte oynayabileceği oyunları tercih ederler. Açık alan aktivitelerinden alınan keyif artar. Bu yaşlar için bisiklet, paten, kaykay, spor aktiviteleri için gerekli malzemeler satın alınabilir.