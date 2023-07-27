“Çocuğu 2 yıldır istismar ediyordu”

Üvey kızına yönelik cinsel istismar suçunu işlediği iddiasıyla Kermiya geçiş noktasında tespit edilerek tutuklanan zanlının telefonunda, cinsel içerikli mesajlar bulundu. Mahkeme, zanlının 8 gün süreyle soruşturma amaçlı poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, İ.K. isimli zanlının 2021 ve 2023 yılları arasında Lefkoşa ve Güzelyurt’ta 12 yaşındaki üvey kızına karşı “Çocuğun Cinsel İstismarı, Cinsel Saldırı, Cinsel Taciz” suçlarını işlediği iddiasıyla tutuklandığını söyledi.

Polis, olayın bilgilerine 23 Temmuz tarihinde geldiğini ve alınan şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis, müştekinin mesele ile ilgili olarak ilk şikâyetini, birlikte yaşadığı kız kardeşine yaptığını belirtti.

Polis, müştekinin ifadesinin sosyal hizmetler uzmanı eşliğinde alındığını ve birçok teyit – tekzibinin yapılmasının gerektiğini anlattı.

Polis, mesele ile ilgili olarak müşteki ve iki kız kardeş ile annenin korumaya alındığını, zanlının Kermiya geçiş noktasında tutuklandığını söyledi.

Polis ayrıca yapılan şikâyette zanlının kullanmış olduğu telefon hattı üzerinde bulunan WhatsApp üzerinden müşteki kızın telefonunda bulunan WhatsApp hattına cinsel içerikli mesajlar attığı belirtildiği ve bu konunun da incelenecek data verilerinde tespit edilmesi muhtemel olduğunu mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının serbest kalması halinde alınacak ifadelere ve tanıklara etki etmesinin kuvvetle muhtemel olduğundan 8 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının soruşturma maksatlı 8 gün tutuklu kalmasına emir verdi.