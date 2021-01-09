Çobanoğlu ailesi gözyaşlarıyla uğurlandı

Geçitkale’de dün yaşanan aile faciasında hayatını kaybeden, 14 yaşındaki Çınar Çobanoğlu, anne Bengü Çobanoğlu ve baba İbrahim Çobanoğlu bugün son yolculuklarına uğurlandı.

Cenazeye Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner, çok sayıda bakan, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP Genel sekreteri Erdoğan Sorakın ve çok sayıda kişi katıldı.

Gerçekleşen cenaze töreninin ardından Çobanoğlu ailesi gözyaşlarıyla toprağa verildi.



Eralp Çobanoğlu