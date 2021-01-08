Cinayette 'cep telefonları' inceleniyor

Ayşe GÜLER

Geçitkale güne bir aile faciası ile uyandı. Aile arasında çıkan tartışma 3 ölümle sonuçlandı.

14 yaşındaki Çınar Çobanoğlu, anne Bengü Çobanoğlu baba İbrahim Çobanoğlu evlerinde vurulmuş vaziyette ölü olarak bulundu.

Olayla ilgili olarak ailenin büyük oğlu 18 yaşındaki Eralp Çobanoğlu sorgulanmak üzere önce Mağusa Polis Müdürlüğü’ne ardından da İskele Polis Müdürlüğü'ne götürüldü.

Geniş çaplı araştırma yürüten polis ekipleri, cinayetle ilgili ipucu yakalamak için tüm cep telefonlarını da incelemeye aldı.

Cinayeti kimin işlediği henüz bilinmiyor.

14 yaşındaki Çınar Çobanoğlu’nun annesi Bengü Çobanoğlu ile babası İbrahim Çobanoğlu’nu vurarak intihar ettiği bilgisi var ancak bu bilgiyi henüz polis kaynakları resmen duyurmadı, "olayın araştırıldığını" açıkladı.

Polis olayın yaşandığı evdeki incelemesini az önce saat 09.00 itibariyle tamamladı. Evin kapısına polis güvenlik şeridi çekilerek, evin önüne de 2 nöbetçi polis memuru konuldu.

Polis Basın Subaylığı'ndan şu açıklama yapıldı:

"08.01.2021 tarihinde, saat 03.30 sıralarında, Geçitkale'de sakin İbrahim ÇOBANOĞLU (E-52) ve Bengü ÇOBANOĞLU (K-48) ikametgahlarının yatak odası içerisinde tabanca ile vurulmak suretiyle olay yerinde yaşamlarını yitirmişlerdir. Yine aynı ikametgah içerisinde bulunan 14 yaşındaki Çınar ÇOBANOĞLU (E-14) ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Olayla ilgili polis soruşturması çok yönlü olarak devam etmektedir."

Polis evin içinde 2 boş kovan buldu. Olayda kullanılan tabanca emare olarak alındı.

Polis Basın Subaylığı, sabah erken saatlerde YENİDÜZEN’e yaptığı kısa açıklamada polisin olay yerinde olduğunu ve her ihtimalin araştırıldığını söylemişti.