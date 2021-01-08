Otopsi tamamlandı, soruşturma sürüyor

Geçitkale’de bugün yaşanan cinayette hayatını kaybedenlerin otopsileri az önce tamamlandı.

14 yaşındaki Çınar Çobanoğlu, anne Bengü Çobanoğlu ve baba Ibrahim Cobanoglu'nun aynı tabanca ile birerkez vurularak öldüğü tespit edildi. YENIDUZEN'IN güvenilir kaynaklardan edindiği bilgide 18 yaşındaki E.Ç'nin ve hayatını kaybeden Çinar Çobanoğlu'nun el izi örnekleri Ankara Kriminal Şubeye gönderilecek. İskele polis müdürlüğünde E.Ç.'nin soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.