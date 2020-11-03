‘Çipli bileklik’le ev karantinası denemesi

Fehime ALASYA

Türkiye’den adaya gelen 225 yolcudan 97’sine ev karantinası için dün ilk kez çipli bileklik takıldı. ‘Merkezi karantina’nın devlete külfet olduğu gerekçesiyle çipli bilekliklerle ‘ev karantinasına geçilmesi için adım atıldı, buna karşın deneme uygulamalarının devreye konduğu dakikalarda Sağlık Bakanı Ali Pilli, ev karantinasının dünyada başarısız olduğunu, yine de bu sisteme geçtiğimizi açıkladı.

Çipli bilekliklerin Ercan Havaalanı’nda uygulamaya girdiği ilk dakikalarda Sağlık Bakanı Pilli, söz konusu sistemin dünyada başarılı olmadığını açıkladı.

“Dünyada başarısız olduysa bizde de başarısız olacak diye bir şey yok” diyen Pilli, ev karantinası sistemine geçtiklerini dile getirdi.

İlk kez denenen çipli bileklik uygulamasını yerinde takip eden YENİDÜZEN, önemli ayrıntılar gözlemledi.

7 gün veya 14 gün süreyle karantinaya girecek olan yurt dışı yolcularına takılan, ‘kullan at’ şeklinde tasarlanan bilekliklerin, herhangi bir sıkıntıda, teknik heyete ulaşacak alarm aracılığı ile Polis ve Sağlık Bakanlığı’na bildirileceği belirtildi.

Rotasyon ve zaman ayarlı olan bileklikler, aynı zamanda yıkanabilir…

Çipli bilekliklerle ilgili detaylar…

7 gün veya 14 gün süreyle karantinaya girecek olan yurt dışı yolcularına takılan bilekliklerin ‘kullan at’ şeklinde tasarlandığı ifade edildi.

Söz konusu süre dolmadan bileklikle telefon arasındaki bağın kopması veya mesafenin oluşması durumunda, teknik heyetin alarm alacağı ve durumu hemen Polis ile Sağlık Bakanlığı’na aktaracağı belirtildi.

Ercan Havaalanı’nda yolcunun telefonu ve bileklik ile eşleştirilen sistemin, ev içerisinde telefon ve bileklik arasındaki 30 metrelik mesafeyi kapsadığı kaydedildi. Bu ayarların ilerleyen günlerde gerek mesafe gerekse zaman olarak yeniden yapılandırılabilineceği, deneme aşamasında olduğu belirtildi.

Çipli bilekliklerin yolculara takılmasının ardından üç saat içerisinde önceden belirlenen ve sistemde kayıtlı istikametten şaşmadan konaklayacakları alana gitmeleri istendi.

Yolcuların konaklayacağı alana giderken, yol üzerinde duraksaması veya sisteme işlenen istikametten şaşması durumunda da uyarı alarmı ile polis ve bakanlığın hemen haberdar edileceği kaydedildi.

Ercan Havaalanı’ndaki teknik heyetten edinilen bilgilerde; söz konusu çipli bilekliklerin yıkanabilir olduğu da bir diğer ayrıntı.

Aplikasyon ile eşleşme

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın yolculardan talebi doğrultusunda, pilot uygulamaya dahil olacak kişilerin ülkeye uçuş öncesinde “Güvende Kal” aplikasyonunu cep telefonlarına indirerek, gerekli belge ve bilgileri aplikasyona yüklemelerinin talep edildiği, çipli bileklik sisteminin de bu uygulama ile eşleştirildiği görüldü.

Yeni uygulama denemesi için teknik ekip

Deneme uygulamalarında çipli bilekliklerden sorumlu teknik firma ise KKTCell oldu.

Bu uygulama için söz konusu çalışma ekibinde Ercan ile çağrı merkezinde günün 24 saati görev yapan teknik ekip oluşturulduğu öğrenildi.

Söz konusu uygulamanın devreye konulduğu ilk dakikalarda, uygulamayı üstelenen şirket çalışanlarının ve sorumlularının oldukça heyecanlı oluşu dikkatlerden kaçmadı.

Dikkat çeken bir diğer unsur da çip takan görevlilerin, yolculara detaylı bilgi aktardığı oldu.

Sağlık Bakanı Ali Pilli:

“Ev karantinası dünyada başarısız, ama biz ev karantinası sistemine geçtik”

Meclis kürsüsünde dün söz alan Sağlık Bakanı Ali Pilli, ev karantinasının dünyada başarılı olmadığını açıkladı, “dünyada başarısız olduysa bizde de başarısız olacak diye bir şey yok” dedi, ev karantinası sistemine geçtiklerini dile getirdi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Ev karantinasının dünyada başarılı olmadığını açıkladı, “dünyada başarısız olduysa bizde de başarısız olacak diye bir şey yok” dedi, ev karantinası sistemine geçtiklerini açıkladı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli COVID-19’da ikinci dalganın yaşandığını söyleyerek İngiltere ve Fransa’da durumun kötüye gittiğini ifade etti, Kuzey Kıbrıs’ta da tedbirlerin sıkı tutulması gerektiğini kaydetti.

Pilli, temaslıların otellere alınmasına ilişkin eleştiriler yapıldığına dikkat çekerek “temaslı takip ekiplerinin” çok iyi çalıştığı için bir başarı sağlandığını söyledi.

Yerel vakalarda temaslıların takibinin hastalığın yayılmasının önlenmesinde önemli olduğunu anlatan Pilli, bir vaka ile aynı evde yaşayan şahısların testlerinin negatiften pozitife döndüğünü belirtti.

Ev karantinasının dünyada başarılı olmadığını söyleyen Pilli, “Dünyada başarılı olmadı diye bizde de başarısız olacak diye bir şey yok” dedi, ev karantinası sistemine geçildiğini açıkladı.

Bileklik sistemi ile denemeler yapıldığını belirten Bakan Pilli, el bileklikleri ile ev karantinasındaki kişilerin takip edileceğini anlattı, ekiplerin evden çıkacak şahıslara müdahale edeceğini ifade etti.

“35 temaslıda denendi, uymayanlar tespit edildi”

Meclis konuşmasından önce çıktığı canlı yayın programında BRT ekranlarından bu uygulamanın dünya genelinde başarısız olduğunu anlatan Pilli, “Biz başaracağız, inanıyorum” dedi.

Uygulamaya hafta sonundan itibaren başlandığını, 35 temaslıda çipli bileklik denendiğini anlatan Pilli, ev ihlalleri yapan birkaç kişinin, uyarılar neticesinde evine geri döndüğünü kaydetti.

Salgınla mücadelede halk sağlığını güvence altına alarak arttırılacağını kaydeden Pilli, merkezi karantinasının ülke ekonomisine büyük bir külfet olduğunu bu nedenle ev karantinası uygulamasının başlatılacağını kaydetti.

Pilli, uygulamayı anlattı

Dün gelen yolculardan 7 günlük karantina uygulamasına tabi olanlara çipli bileklik takılacağını anlatan Pilli, bu uygulamanın nasıl olacağını anlattı.

Pilli, konuyla ilgili canlı yayın konuğu olduğu BRT’de, şu açıklamayı yaptı:

“Havaalanından gelen kişiyi, eve gidinceye dek bu bileklik ile takip edeceğiz. Evinin şartlarına göre ise kaç metre sınırlarını ihlal edeceği merkeze sinyal gönderecektir. Kişi bu uyarıya uymazsa, denetleyen kişiler eve gidecek ve gerekli uygulamayı yapacaktır. Bu uygulamayı denemeye bugün başlıyoruz. Bu şartları uygulayabilecek olan tüm şirketlere de protokol imzalamaya hazırız. Yeter ki murat ettiğimiz imkanları sağlasınlar.”

Fiziksel kontrol mekanizması da kurulacak

Denetimler için elektronik kontrol mekanizması dışında fiziksel kontrol mekanizması da kurulacağını anlatan Pilli, polis ve ilçe ekipleri ile de bu ev karantinasının kontrol edileceğini belirtti.

Pilli, bu hizmetin takip siteminin denetimi Sağlık Bakanlığı’nda olmak kaydıyla özel şirkete ait olacağını kaydetti.

“Henüz deneme, yürürlüğe girmedi”

Dün devreye konulan bu uygulamanın deneme aşamasında olduğunu belirten Pilli, “Henüz yürürlüğe girdi diyemeyiz. 10 gün içinde sisteme geçilir diye tahmin ediyorum. Bunlar denemelerdir. En fazla 15 Kasım’a kadar bu uygulamaya geçilecektir.” dedi.

3 gün süreyi aşanlar tespit ediliyor

Üç günlük girişle karantinaya tutulmayacak olan kişilerin bu süreyi ihlal etmesi durumunda haklarında polis soruşturması, 2 yıla kadar hapislik cezası alacağının altını çizdi.

Pilli, “Bu süreyi ihlal edip, ülkede kalanların Muhaceret tarafından tespit edilip, takip edileceğini ve bunu suiistimal edenlerin en ağır şekilde cezalandırmasını sağlayacağız.” ifadelerine yer verdi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan:

“Şu ana kadar hiçbir kuruluşla anlaşmaya varılmadı”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da bakanlık olarak bileklik uygulamasının teknik çalışmalarını üstlendiklerini, Polis Genel Müdürlüğü dahil ilgili kurumlarla toplantılar yapıldığını dile getirdi.

Elektronik denetleme konusunda ülkeye giriş öncesinden başlayan bir planlama yapıldığını anlatan Atakan, bir aplikasyon yaratılması ilgili kişinin yolculuk öncesi bu aplikasyona kayıt olarak PCR testi ve iletişim detayları gibi bilgileri yüklemesi gibi bir sistem düşüncesiyle hareket edildiğini dile getirdi.

Şu ana kadar hiçbir kuruluşla anlaşmaya varılmadığını kaydeden Atakan, şu an bir firmanın ücretsiz şekilde bir miktar bileklik sağladığını bunların bir kısmının kullanıldığını anlattı.

Şu anda kullan -at tarzı bilekliklerin kullanılması yönünde bir yaklaşımları olduğunu, ilgili üniversitesinin aplikasyon eksiğini giderdiğini bir diğer firmanın da çalışmasının sonuçlarını paylaşmaya hazırlandığını dile getiren Atakan, kendilerine yapılan sunumların yeni hükümet tarafından değerlendirileceğini belirtti.