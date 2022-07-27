Çıplaklar kampında ‘sınır ihlali’ tartışması

Yenierenköy Belediyesi sınırları içerisinde bulunan ve halk arasında ‘Çıplaklar Kampı’ olarak bilinen Cyprus Pearl Tatil Köyü direktörü Tarkan Yasasever, Yenierenköy Belediyesi’nin tesisin yasal sınırlarını işgal ettiği ve haksız yere tesisi mühürlediği iddiasıyla mahkemeye vererek ara emri almak için harekete geçtiklerini ifade etti.

Yenierenköy Belediyesi Başkan Vekili Küfi Tulga ise bölgedeki tesisin ‘İşletme izinlerinin bulunmaması’, ‘Gerekli sağlık koşullarını sağlamaması’, ‘Arıtma tesisinin çalışmaması’ ve ‘İşyeri çalıştırma belgelerinin eksik olması’ nedeniyle belediye tarafından mühürlendiğini belirtti.

Tulga, “Bölgedeki sahilde karavan alanı yapacağız, Kaymakamlığa projemizi sunduk, şu anda şehirciliğe yollandı. Yeniden ölçüm yaparak sınırları belirledik, hiçbir yeri işkal etmedik” dedi.

İşletme sahibi Tarkan Yasasever ise bölgedeki mührü kaldırmak ve belediyenin alana girmesini yasaklamak amacıyla ara emri almaya çalıştıklarını ifade etti.

Belediye Başkan Vekili Tulga’nın ‘haksız kazanç elde etmek için tesisi mühürlediğini, belediyenin denize sıfır olan sahil şeridinde yasalara aykırı yapılaşmaya ön ayak olduğunu anlatan Yasasever, ülkedeki bürokrasi nedeniyle tesisi tamamen bitirip yasal işlemlerini tamamlayamadığını anlattı.

Taraflar YENİDÜZEN’e konuştu…

Halk arasında ‘Çıplaklar Kampı’ olarak bilinen Cyprus Pearl Tatil Köyü direktörü Tarkan Yasasever:

“Buraya taşınmaz mal, prefabrik ev inşa ediyorlar, karavan dediğiniz altında tekeri olan, sürekli konum değişen bir çalışmadır”

Belediyenin bölgede çevre katliamı yaptığını iddia eden Halk arasında ‘Çıplaklar Kampı’ olarak bilinen Cyprus Pearl Tatil Köyü direktörü Tarkan Yasasever, “Karavan kamp alanı adı altında bildiğiniz işgal yapılıyor. Bu alan bizim sınırlarımız içerisinde olan bir yapıdır ve beton dökülüyor. Bu yasal da değil” dedi.

Kendisine 49 yıllığına tahsis edilen arazinin sahil şeridine bakan kısmında bir bölümünün Yeni Erenköy belediyesi tarafından işkâl edildiğini belirten Yasasever, bölgede yapılacak olan her inşaatın yasa dışı olduğunu anlattı.

Yasasever, “Buraya taşınmaz mal, prefabrik ev inşa ediyorlar, karavan dediğiniz altında tekeri olan, sürekli konum değişen bir çalışmadır” dedi.

Bölgedeki mührü kaldırmak ve belediyenin alana girmesini yasaklamak amacıyla ara emri almaya çalıştıklarını ifade eden Yasasever, “Beton taş ile döşendi, su ve elektrik altyapısı getirildi, bunların bir kısmı benim arazimin içinde, benim arazim de yasa dışıdır diye iddia ediyorlar ve elimden almak istiyorlar.” şeklinde konuştu.

Belediyenin, tesis içerisindeki yapılarda kalan misafirlerden hane başı 8 bin 500 TL kanalizasyon hizmeti talebi olduğunu anlatan Yasasever, “1997 yılından beridir burasını bitiremeyelim diye yolumuza konmayan engel kalmadı. Bu sürede paramız da bitti, yaptığımız tesis de çürüdü.

‘İnşaat halinde turistik bir tesis’ olduklarını anlatan Yasasever, bu alanın sözleşmesinin 2045 yılında sona erdiğini anlattı.

Bölgedeki deniz suyu analizlerinin temiz olduğunu anlatan Yasasever, “Arıtmamız bölgede elektrik yok diye çalışmıyor ama büyük kuyularımız var. Ne çevreye ne de denize hiçbir zararımız yok.” yorumunda bulundu.

Tesisin hiçbir gerekçe gösterilmeden bir anda mühürlendiğini de sözlerine ekleyen Yasasever, “Belediye başkan vekili kendi aklına göre burayı mühürledi, tesis için hiçbir şey yapmadı” dedi.

Kalkınma Bankası ile de davalık olduklarını kaydeden Yasasever, babasının olan ve kendine kalan işletmenin geçmişten gelen ve faizleriyle birlikte 7 Milyon Dolar’a ulaşan borç yükü bulunduğunu da anlattı.

Yasasever, “Geçmişten bu yana birçok noktada yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle toplamda 40 Milyon Dolar’lık kaybının olduğuna vurgu yaptı.

Yeni Erenköy Vekil Belediye Başkanı Kufi Tulga:

“Yeniden ölçüm yaptırdık, sınır belirledik, tesisi mühürledim diye bana saldırıyorlar”

Çıplaklar Kampı arazisi yanında belediyenin karavan kamp alanı yapmak için Emrah Yeşilırmak Başkanlığı döneminde girişim yapıldığını anımsatan Yeni Erenköy Vekil Belediye Başkanı Kufi Tulga, kamp alanının yapılacağı yere dair yeniden ölçüm yaptırdıklarını ve sınır belirlediklerini ifade etti. İlk ölçümlerde farklı bir yol izlendiğini ve hata yapıldığını işaret eden Tulga, söz konusu arsanın Bakanlar Kurulu tarafından belediyeye verildiğini belirterek, “Bu arsaya sığdırılacak olan karavan miktarını koymak için sınırlar aşılmıştı. Bu sınırları iptal ettik, ölçümler yapıldı, sınırlar yeniden belirlendi. Eski planda karavan alanı çıplaklar kampına kadar giriyordu, geri çektik.” dedi.

“İşletme izni yok, arıtma bozuk, kanalizasyonlar tehlike saçıyor, hepsi kaçak, mühürledim diye bana saldırıyorlar”

Çıplaklar kampı olarak bilinen alanın ‘arıtmasının bozuk olduğu ve çevreyi, bölge denizini pis edeceği’ gerekçesiyle, belediye tarafından mühürlendiğini ifade eden Tulga, “Orayı mühürledim diye bana saldırıyorlar. İşletme izni yok, kanalizasyonlar tehlike saçıyor, hepsi kaçaktır.” dedi.

Bahsi geçen alandaki yapıların mahkeme sürecinde olduğunu, mühürlendiklerini dile getiren Tulga, “İşletme izinleri yoktur, sağlık koşullarını yerine getiremiyorlar.” şeklinde konuştu.

“49 yıllığına kiralandı, 23 yıl hiçbir şey yapılmadı”

Çıplaklar Kampı olarak bilinen tesisin 49 yıllığına yabancı bir işletmeye kiralandığını, buna karşın, 23 yıl hiçbir şey yapılmadığını dile getiren Tulga, tesisle ilgili bahsi geçen yabancı işletmecinin Kalkınma Bankasına 7 milyon Dolar borcu olduğunu ve Kalkınma Bankası’nın bu yapıya el koyduğunu da sözlerine ekledi.

“Bunu geri istiyoruz. Halkın malı halkındır”

“Hükümetin oyunlarıyla köyün malı peşkeş çekildi. Biz bunu geri istiyoruz. Halkın malı halkındır” diyen Tulga, tesisteki alanın düzenlenip kamuya açılabilmesi için talepte bulunduklarını kaydetti.

Bölgedeki 200’ü aşkın yapının 100’ünün ‘yasa dışı’ kullanıldığını da savunan Tulga, “Ya buranın işletmesini bize verirler halka açarız ya da açmayız. Oradaki yapılar kaçak olarak işletiliyor” dedi.

“Yan alanda karavan alanı yapacağız, Kaymakamlığa projemizi sunduk, şu anda şehirciliğe yollandı”

Tulga, YENİDÜZEN’e yapılan açıklamada özetle şunları dile getirdi:

“Burası çalıştırılamaz, borçludurlar, atıl durumda kaldı, çevreye zararlı, en azından sahili halka açmak için talepte bulunduk. Mahkemeliğiz, tüm yetkili dairelere yazıları yolladım, burası asla işletilemez. Belgelerle bunların tümünü ispatlamaya hazırım. Yasal hiçbir şey yok. Gerekirse tüm bangalovları yıksınlar, tek amacımız o denizi halka açsınlar.

Yerli Kıbrıslılar bile bankalardan para alamazken, bir yabancı para alıyor ve ödemiyor, burayı işletmiyor da... 49 yıllığını alınmış bir yer ve şimdi kalan 22 yılda da kaçak işletmeleri satmaya çalışıyorlar. Bu yabancı yatırımcı öldü, varisi burayı gayri yasal işletiyor.

Ben onların alanına karavan alanı yapmak için çalışmıyorum. Yan alan için karavan alanı yapacağız bunun için Kaymakamlığa projemizi sunduk, şu anda şehirciliğe yollandı. Tüm çalışmalarımız yasal. Ölçümlerimiz yapıldı. Eskiden gayri yasal birçok iş yapıldı, ben tümünü yasal yapıyorum.”

Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan:

“Kesin onay belgesini’ alabilmek için başvuru yapıldı”

Bölgede Karpaz emirnamesinin yürürlükte olduğunu anımsatan Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan, Çıplaklar Kampı olarak bilinen alandaki yapıların ‘kesin onay belgesini’ alabilmek için başvuru yapıldığını belirtti. Yiğitcan, “Kaymakamlık buna onay vermedi. Tesisin1997 yılından alınan tatil köyü ruhsatı var” dedi.