“Çip üretiminde yaşanan sıkıntıdan dolayı pasaportlar konusunda sorun yaşandı”

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, temaslarda bulunmak üzere gittiği Ankara’da, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından kabul edildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

Öztürkler, temasları çerçevesinde Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü’nü de ziyaret ederek, Genel Müdür Yardımcısı Hasan Öymez’le görüştü.

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler Ankara temaslarını BRT‘ye değerlendirdi.

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile sorunların çözümüne yönelik neler yapılabileceği konusunda görüştüklerini aktaran Öztürkler, Bakan Soylu’nun yaşanan sıkıntılara çözüm odaklı yaklaştığını söyledi.

Türkiye’nin desteğiyle yeni bir cezaevi inşa edildiğini hatırlatan Öztürkler yeni cezaevi yasasının büyük ihtimalle 27 Haziran’da Meclis Genel Kurulu’ndan geçmiş olacağını ifade etti.

Küresel salgının etkisiyle çip üretiminde yaşanan sıkıntıdan dolayı pasaportlar konusunda sorun yaşandığına dikkati çeken Öztürkler bu sıkıntının aşılması için Türkiye İçişleri Bakanlığı’ndan destek talepleri olduğunu belirtti.

Bakan Öztürkler, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan Kent Güvenlik Sistemleri, Sınır kapılarındaki güvenlik artırıcı çalışmalar ve göçle ilgili alınabilecek tedbirler konusunda yürütülen çalışmaların tekrardan gözden geçirildiğini kaydetti.

Öztürkler, ülkede TC ve KKTC vatandaşları dışında düzensiz konumda kalan kişilerle ilgili ne gibi çalışmalar yürütüleceği konusunda da görüş alış verişinde bulunduklarını belirtti.

En büyük hedeflerinin İçişleri Bakanlığında vatandaşlara daha düzenli daha sistematik çağdaş kurallardan dijital imkanlardan destek alarak vatandaşa hizmet odaklı memnuniyet verici adımları atmak olduğunu söyleyen Bakan Öztürkler, Ankara’da bununla ilgili görüşmeler yaptıklarını aktardı.