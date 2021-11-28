Cinsel saldırı iddiası, polis araştırıyor

Gönyeli’de meydana gelen cinsel saldırı ile ilgili olarak tutuklanan zanlı S. A. mahkeme huzuruna çıkarıldı. Polis, zanlının Gönyeli'de kendisini seramik ve fayans işi yapmak amacı ile kaldığı eve davet eden P.D.’nin (K-26) rızası dışında ve cinsel davranışla, cinsel saldırıda bulunduğuna yönelik şikayeti üzerine tutuklandığını belirtti.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Coşkun Altındağlı, huzurda bulunan 38 yaşındaki zanlı S. A.’nın Cinsel Saldırı suçundan yargılandığını belirtti. Polis, 27 Kasım tarihinde, saat 12:45 raddelerinde, Gönyeli'de, G.G.'ye ait ikametgah içerisinde, Çatalköy'de sakin zanlının, kendisini seramik ve fayans işi yapmak amacı ile konu ikametgaha davet eden P.D.’nin (K-26) rızası dışında ve cinsel davranışla, cinsel saldırıda bulunduğuna yönelik şikayeti olduğunu belirtti. Polis, olayın akabinde şikâyetçi ile zanlının aynı asansörde apartmanın zemin katına indiklerini ve tokalaştıkları esnada kadını elinden çekip, yanaklarından izni olmaksızın öptüğünü anlattığını mahkemeye aktardı. Aynı gün zanlı S.A’nın Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını söyleyen Polis, mesele ile ilgili alınacak ifadeler ve temin edilecek kamera görüntüleri bulunduğundan, zanlının aleyhinde 3 gün tutukluluk talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Aysu Çakan Alakan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)