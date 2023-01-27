“Cinayetin failleri siyasilerdir”

Katil zanlısı Sefer Buğra Altundağ'ın mahkemeden çıkarıldığı sırada, TDP ve Bağımsızlık Yolu'ndan aktivistler, "Ataerkil değil, gerçek adalet istiyoruz" ve "bu ülkede kadın katliamı var" yazılı pankartlar açtı, basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, "Bu topraklarda elimizde son kalan kale, adalete güveniyoruz" denildi, kadın cinayetlerinin politik olduğuna vurgu yapıldı.

Ortak açıklamada, "Eğer politikacılar görevlerini yerine getirmezse bu infialler yaşanır. Bu infialler de siyasilerin notunu belirler. Bugüne kadar toplumsal cinsiyet eşitliği adına hiçbir icraat yapmayan siyasiler bu cinayetlerin failleridir. Üzgünüz ki onları hapse atamıyoruz ama başımızdan da atamıyoruz" denildi.

"Bir taciz cinayetle sonuçlandı" ifadeleriyle suren açıklamada, "Susmayın... Helinlerin yaşaması için mücadeleye devam edeceğiz" denildi.