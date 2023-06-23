Çilek üreticisi Nesrin Şen hakkındaki belgesel gösterildi

Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) tarafından başlatılan “Hayata Değer Katan Kadınlar” belgesel serisi Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası (Koopbank) işbirliğinde yapılan Nesrin Şen belgeseliyle devam etti.

“45 yıldır toprakla uğraşan, Dillirga bölgesinin ilk çilek üreticilerinden olan ve son nefesine kadar üretimi çeşitlendirerek tüm ülkeye sağlıklı ürünler sağlayan Yeşilırmak bölgesinin Toprak Anası” Nesrin Şerifali Şen’in hayatını anlatan belgesi dün gece Koopbank Genel Müdürlük Konferans Salonu’nda gösterildi.

KÖDER Başkanı Şenay Ekingen, K.T. Kooperatif Merkez Bankası Genel Müdürü Kemal Ataman, K.T. Kooperatif Merkez Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özorun, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, Nesrin Şen’in ailesi, sevenleri ve kalabalık bir seyirci kitlesinin takip ettiği etkinlikte Nesrin Şen anısına 4 K KOOP ürünü çilek lokumu ve kendi tarlasından toplanan çilekler ikram edildi. Gecede, KÖDER Başkanı Şenay Ekingen ve Koopbank Genel Müdürü Kemal Ataman birer konuşma yaptı.

KÖDER Başkanı Şenay Ekingen, Koopbank sponsorluğunda hayata geçirilen 17.KÖDER yapımı olan Nesrin Şerifali Şen belgeseliyle bir kadın değerin yaşam hikayesinin daha günümüze ve gelecek kuşaklara aktarılacağını dile getirdi. Koopbank yönetimi olmak üzere filmde maddi-manevi emeği geçen herkese teşekkür eden Ekingen, “Öyle bir kadın düşünün ki 45 yıldır her gün toprakla uğraşıyor, Dillirga bölgesinin ilk çilek üreticilerinden oluyor ve son nefesine kadar üretimi çeşitlendirerek tüm ülkeye sağlıklı ürünler sağlamayı kendine hayat felsefesi ediniyor” dedi. Ekingen, Nesrin Şen’in İşkadınları Derneği’nin Kültürel Üretim Yapan Kadın Girişimci ödülü aldığını hatırlattı.

KÖDER’den yapılan açıklamaya göre, 4K Kadın Kooperatifi’nden Deniz Solyalı ve Nesrin Şen’in damadı Dr.Nazım Beratlı’nın katılımıyla bir söyleşi yapıldı. Belgesel gösteriminin ardından

Nesrin Şen’in ailesine, Koopbank yönetimine ve belgeselin seslendirmesini yapan Amber Eker’e teşekkür belgeleri takdim edildi.