Ciklos'ta tabanca ile ateş etti, tutuklandı

Girne-Lefkoşa Anayolu üzerinde bulunan Ciklos Mevkii'nde bir şahsa tabanca ile ateş edildi, olayda yaralanan olmadı.

Bu sabahın ilk dakikalarında saat 00:30 sıralarında meydana gelen olayda Ş.A.T.(E-40) tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu tabanca ile Fırat Ayabe’nin üzerine doğru ateş etti.

Polis olayın “öldürmek kastıyla” yapıldığını polis bültenine kaydetti. Herhangi bir yaralanma olmazken tabanca ile ateş eden kişi ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen M.E.(E-36) ve R.A.(K26) tutuklandı.