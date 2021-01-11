“Çıkarılması gereken dersler var”

UBP'nin ikinci kez Meclis Başkan adayı göstermesine rağmen yeniden secimi kaybeden Resmiye Canaltay, "Seçilmem için UBP grubu ile birlikte hükümeti oluşturan partilerin ve destek vereceğini söyleyen bağımsız vekillerin katkısı yeterliydi" dedi, yaşanan sürecin, sadece kendisinin değil, UBP'lilerin değerlendirmesi gerektiğini belirtti.

Kimseye kızgın ya da kırgın olmadığını da açıklayan Canaltay, "Çıkarılması gereken dersler vardır, seçimler yaşanır, biter. UBP'ye hizmet vermeyi sürdüreceğim" şeklinde konuştu.