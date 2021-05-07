“Cihazların tüpü bitti, sipariş verdik, bekliyoruz”

YENİDÜZEN - Özel

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde Ayaktan Tanı bölümü ve hastane merkezindeki iki tomografi cihazının da arızalı olduğu açıklandı.

Hastane Başhekimi Adil Özyılkan, iki tomografi cihazının arızalandığını, bunlar için gerekli teknik girişimlerin yapıldığını belirtirken, hastaların Onkoloji bölümündeki tomografi cihazına yönlendirildiğini kaydetti.

Özyılkan “Cihazların tüpü bitti, Almanya’dan sipariş verildi. Bekliyoruz. 3 tane tomografi cihazımız var, ikisi arızalı, biri Onkoloji bölümünde, orayı kullanıyoruz. Eğer çok ihtiyaç olursa Mağusa Hastanesi’ne yönlendiriyoruz, Pandemiye değil.” şeklinde konuştu.

Özyılkan, söz konusu arızanın ne kadar süredir yaşandığına ilişkin ise bir bilgi paylaşmadı.