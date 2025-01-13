Cihangir’de 38 yaşındaki şahıs ölü bulundu

38 yaşındaki Arshad Khan Cihangir'de kaldığı lojman odasında ölü bulundu.

Polis basın bültenine göre, dün saat 18.30 sıralarında meydana gelen olay sonrası Khan'ın cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp veya cebir izine rastlanmadı.

Khan'ın ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belli olacak. Soruşturma devam ediyor.

Girne’de ikametgahı önüne araç park edenlere silah doğrultan şahıs tutuklandı

Girne’de dün Meşe Sokak'ta N.T.(E-46), ikametgahının önüne araçlarını park ettikleri gerekçesiyle tasarrufunda bulunan adına kayıtlı tabancayı korkutmak maksadıyla B.M.(E-30), H.Ç.(E-16) ve E.B.’nin (E-15) üzerlerine doğrultarak, B.M’ye şiddet tehdidinde bulundu.

N.T. tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

Lefkoşa’da müzik izin kurallarına aykırı hareket

Lefkoşa'da dün, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ ekipleri tarafından eğlence mekanlarına yönelik yapılan denetimlerde Bedrettin Demirel Caddesi'nde faaliyet gösteren bir eğlence yerinin, yetkili makamdan izinsiz olarak müzik yayını yaptığı tespit edildi.

Bahse konu iş yeri işletmecisi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Mehmetçik’te kanunsuz avlanma

İnce av mevsimi dolayısıyla dün Polis tarafından ülke genelinde yapılan avcı kontrolleri kapsamında, Mehmetçik köyünün doğusunda bulunan 9 numaralı av bölgesinde S.C.'nin (E-57) kendi adına kayıtlı av tüfeğini, avlanma yapması amacıyla oğlu A.C.’ye (E-19) verip, yasaklanmış yöntem olan ses yükseltici cihaz kullanarak, 12 cikla kuşu vurarak kanunsuz avlandıkları tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

'İkamet izinsiz' 1 kişi tutuklandı

Polis ekiplerinin ülke genelindeki denetim ve kontrolleri sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatıldı.