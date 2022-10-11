Çiğ süt bedelleri bugün ödendi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 16-31 Ağustos devresine ait küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin tamamının bugün ödendiğini duyurdu.

SÜTEK’ten yapılan yazılı açıklamada, belirtilen dönemde SÜTEK’e süt veren 695 üretici için 59 milyon 404 bin 818.78 TL'lik çiğ süt bedelinin üreticilerin banka hesaplarına yatırıldığı kaydedildi.