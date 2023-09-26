Çiftçioğlu'nun “Sorumlu Gazetecilik” kitabı tanıtıldı

Gazeteci – akademisyen Vasvi Çiftçioğlu’nun kaleme aldığı “Sorumlu Gazetecilik: Otosansüre Karşı Farkındalık Rehberi” adlı kitap, dün basın mensuplarına özel bir etkinlikle tanıtıldı.

Etkinliğe İngiliz Yüksek Komiseri Irfan Siddiq ve TAK Müdürü Fehmi Gürdallı da katıldı. Etkinliğin moderatörlüğünü Gazeteciler Birliği Örgütlenme Sekreteri, gazeteci Canan Onurer yaptı.

Çiftçioğlu: “Sansür, otosansür ve özdenetim kavramlarını açıklığa kavuşturmak gerek”

Kitabın yazarı Vasvi Çiftçioğlu etkinlikte yaptığı konuşmada, kitabı sansür, otosansür ve özdenetim konusunda farkındalık yaratmak için kaleme aldığını anlattı. Geçen yıl sansürle ilgili yaptıkları bir anket çalışmasında gazetecilerin yüzde 75’inin işinden olmamak ve/veya baskı görmemek için oto sansür uyguladığını belirttiğini aktaran Çiftçioğlu, bunun üzerine gazetecilerle bir dizi yuvarlak masa toplantısı düzenlediğini belirtti.

Bu toplantılarda özelikle genç gazetecilerin, eğer okullu değillerse ya da işi bir ustadan öğrenme şansı elde etmemişlerse, otosansürle özdenetimi birbirine karıştırabildiğini gördüğünü belirten Çiftçioğlu, sansür, otosansür ve özdenetim kavramlarını açıklığa kavuşturmak gerektiğini anlattı. Bu çerçevede, bir rehber kitapçık olarak tasarlanan kitabın ilk bölümünde yapılan anketin değerlendirildiğini ve Kıbrıs’ta geçmişten günümüze basın özgürlüğünden bahsedildiğini dile getiren Çiftçioğlu, ilerleyen bölümlerde ise Avukat Cansu Nazlı’nın basın özgürlüğü üzerinden yasal mevzuatı incelediği bölüme yer verildiğini kaydetti.

Kitabın üçüncü bölümünde Süleyman İrvan’ın “medya ve etik” konusunu ele aldığını söyleyen Çiftçioğlu, intihar, çocuk suçlular, kamu yararı gibi tartışmalı konularda dünyadaki basın etiği kodlarının aktarıldığını anlattı.

Çiftçioğlu kitabın ön sözünü yazan İbrahim Seaga Shaw’un, İngiltere’deki basın özgürlüğü anlayışıyla Amerika’daki basın özgürlüğü anlayışını karşılaştırdığını ifade etti.

Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği Genel Sekreteri Hüseyin Çakmak’ın derneği arşivini kendisine açarak ifade ve basın özgürlüğüyle ilgili kitapta yer alan karikatürleri kullanmasını sağladığını da söyleyerek teşekkür eden Çiftçioğlu, karikatürlerin binlerce kelimeyle anlatamayacak konuları anlatmaktaki gücüne işaret etti.

Çiftçioğlu konuşmasının sonunda desteği için İngiliz Yüksek Komiserliğine ve kitaba katkı koyanlara teşekkür etti.

İngiliz Yüksek Komiserliği’nin maddi desteği ile hazırlanan kitabın tanıtımına İngiliz Yüksek Komiseri Irfan Siddig da katılarak konuşma yaptı.

İngiliz Yüksek Komiseri İrfan Siddiq sorumlu gazetecilikle ilgili bu kitabın yayınlanmasını büyük mutlulukla karşıladıklarını anlattı.

Kıbrıs’ın Kuzeyinde özgür medyaya ve güçlü ifade özgürlüğüne büyük önem verildiğinin bilincinde olduklarını kaydeden Siddiq öte yandan son zamanlarda basın özgürlüğünü tehlikeye atan gelişmeler yaşandığını dile getirdi.

Bu nedenle hazırlanan kitabı önemli bulduklarını belirten Siddiq, kitabın hazırlanmasına emek verenlere teşekkür etti.

Kitap hakkında

“Mesleğe yeni başlayan gazetecilerin otosansür, sansür ve öz denetim konularındaki farkındalığını artırmak ve Kıbrıs Türk basınında sorumlu gazetecilik anlayışının yaygınlaşması amacıyla” kaleme alınan kitabın editörlüğünü Medya Etik Kurulu Başkanı Bekir Azgın üstlenirken, önsözünü İngiltere’den akademisyen Ibrahim Seaga Shaw yazdı. Kitapta, 2022 yılında Kıbrıslı Türk gazetecilerle sansür ve otosansür konusunda yapılan bir anket çakılmasının sonuçlarına da yer verildi. Kitapta basın özgürlüğünün hukuki boyutunun değerlendirdiği ve konuyla ilgili yasaların irdelendiği Avukat Cansu Nazlı tarafından kaleme alınan bir bölüm ile Prof. Süleyman İrvan’ın yazdığı ve medyada yaşanan etik sorunları uluslararası normlara göre inceleyen “Medya ve Etik” adlı bir bölüm de bulunuyor.

Kapak tasarımını Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu’nun yaptığı kitapta ayrıca Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği Genel Sekreteri Hüseyin Çakmak ile dernek üyeleri Alper Susuzlu, Cemal Tunceri, Ezcan Özsoy, Musa Kayra, Mustafa Azizoğlu ve dernek başkanı Serhan Gazioğlu’nun basın ve ifade özgürlüğüne dair ulusal ve uluslararası pek çok sergide yer alan karikatürlere de yer verildi. Kitabın sayfa tasarımını ise Engin Aluç yaptı. Kitabın dijital versiyonuna http://www.sorumlugazetecilik.net/ adlı internet sitesi üzerinden ücretsiz olarak erişmek mümkün