Çiftçilerden eylem: "Son kez buraya geliyoruz"

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği (KTÇB) Başkanı Hüseyin Kelle, çiftçilerin sorunlarına sürdürülebilir çözüm bulunmaması halinde araçlı eyleme gidileceği uyarısında bulundu.

Çiftçiler Birlıği Yönetim Kurulu üyeleri, sorunlarını görüşmek üzere traktörlerle Başbakanlığa geldi.

Kelle, Başbakan Hamza Ersan Saner ile görüşmeye gitmeden önce basına yaptığı açıklamada "son kez buraya geliyoruz" dedi. Sorunlar üzerinde uzlaşıya varamamaları durumunda eyleme gideceklerini belirten Kelle, "tüm köy örgütlerine görev verdik. Bin araçlı bir eylem için Hazırlık içerisindeyiz" dedi.

Son hükümet döneminde tek bir sektör temsilcisi ile görüşme yapılmadığını savunan Kelle, Hükümet temsilcilerinin görüşme yerine Birlik başkanlarına mesaj yollama gayreti içerisinde olduğunu kaydetti.

Küçükbaş hayvan üreticilerine ve çiftçilere destek ödemelerinin yapıldığını öğrendiklerini ifade eden Kelle, dertlerinin 8 ay önceki alacaklarının olmadığını, "pandemi ve sonrası ile ilgili tarım politikaları" olduğunu söyledi.

Çiftçilerin pandeminin getirdiği sıkıntılar yanında ciddi bir kuraklıkla karşı karşıya kaldığını ifade eden Kelle, çiftçinin girdi maliyetinin yüzde 80 arttığını ve ortada sürdürülebilir bir tarım politikası bulunmadığını, bir dönüm patates tarlasına verilen desteğin 150 TL olduğunu, Kıbrıs'ın güneyinde dönüm başı desteklerin 70 Euro'ya kadar çıktığını, akaryakıt desteğinin 2014'ten beri güncellenmediğini ifade etti.

Kelle, amaçlarının kırsaldaki istihdamı arttırmak olduğunu vurguladı.