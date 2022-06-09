Çiftçiler Birliği, tahıl fiyatlarının yeniden düzenlenmesini istedi

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Başkanı Mehmet Nizam, Tarım Bakanlığına çağrı yaparak, tahıl fiyatlarının tekrar düzenlenmesini talep etti.

Yazılı açıklama yapan Nizam, “Hasat henüz devam ediyorken kaç kez akaryakıt fiyatı değişti? Bizler 7 TL talep ettik siz 5.50 TL verdiniz.. O günkü mazot fiyatı 18 TL idi. Bugün 27 TL. Ama bizim zahire fiyatlarımız halen daha yerinde duruyor” dedi.

Nizam, hasat dönemi rekoltelerine bakıldığında ülkenin iki aylık tahıl ihtiyacının karşılanacağına işaret ederek, mazotun fiyatının 18 TL civarında olduğu dönemde arpa alım fiyatının 7 TL olmasını talep etiklerimi ancak bunun kabul görmediğini belirtti. Nizam, yetkililerin 5 TL’ye arpa bularak hayvancıya onun getirileceğinin söylediğini ve sübvansiyenin de ortadan kaldırıldığını kaydederek, ‘üretimin bitme noktasında geldiğini’ kaydetti.

Dünya genelindeki krizden dolayı bugün hiçbir fiyatın sabit kalmadığını belirten Nizam, tahıl fiyatlarının gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Üretimin devamlılığı ve bu ülkenin geleceği için tahıl fiyatlarının tekrar düzenlenmesi gerektiğini belirten Nizam, gelinen noktada hasata ilk başlanılan günle bugünkü biçerdöverlerin günlük yakıtı arasındaki farka işaret etti.

Nizam, “Biz üreticiler bir depo mazotta 3 bin TL fark ettiğini ve bu miktarın her gün kendi hakedişimizden kaybettiğimizin farkındayız. Hasat dönemi içerisinde mazotta 10 TL’ye yakın bir zam aldık bu da üreticinin suçu değil sizin beceriksizliğinizdir. Biz üretmezsek sizler var olamazsınız bunun bilincine varın” ifadelerini kullandı.