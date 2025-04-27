Çiftçiler Birliği Genel Başkanı yine Nizam

Mehmet Nizam, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nde (KTÇB) yeniden Genel Başkan seçildi.

Birliğin 37’nci genel kurulu yapıldı. Başkan ve yönetim kurulu seçimi gerçekleştirildi.

Yeniden seçilen Mehmet Nizam yaptığı yazılı açıklamada, yeniden Genel Başkan seçilmenin kendisi ve yol arkadaşları için tarifsiz bir onur olduğunu ve sorumluluk getirdiğini belirtti.

Nizam, “Bize gösterilen bu güven ve inanç, yalnızca bir seçim sonucu değil, bir dava arkadaşlığı, bir gönül birliğinin ilanıdır. Bu inançla, omuz omuza vererek, Birliğimizi daha da ileriye taşıyacak, çiftçilerimizin sesi olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Çiftçilerin emeklerinin karşılığını alabilmesi, tarım sektörünü daha güçlü kılmak, üreticilerin değerini yükseltmek için çalışacaklarını belirten Nizam, “Projeler üretecek, sorunlara çözüm getirecek ve Birliğimizi geleceğe hep birlikte taşıyacağız” dedi.

Kendisi ve yönetim kurulu üyelerine duyulan güvenden dolayı üyelere teşekkür eden Nizam, “Özellikle bu süreçte yanımda olan, bilgi ve tecrübeleriyle Birliğimize güç katan kıymetli Yönetim Kurulu üyelerimize ayrı bir şükran borçluyum. Onların azmi, çalışkanlığı ve kararlılığı, önümüzdeki dönemde atacağımız her adımın temeli olacaktır” dedi.

Yönetim Kurulu üyeleri şöyle:

"Lefkoşa: Erkan Demirer, Mustafa Biçercioğlu, Mustafa Beyoğlu, Ali Üçöz, Memduh Gökçeri, Metehan Erel

Mağusa: Ahmet Aktolgalı, Salih Tuğralı, Tansel Sağır, Süleyman Özgürtürk, Engin Yılmaz, İbrahim Şahan

Girne: Latif Gayi, Ergin Gökçebel,Mehmet Salih Eligön

Güzelyurt: Mustafa Darbaz, Yusuf Şanlıer, Ramadan Binatlılı

İskele: Rasım Çebi, Mehmet Okan Güllü Ahmet Elkovan, Yusuf Yüzüak”