Çiftçiler Birliği eylem başlattı

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, Toprak Ürünleri Kurumu’na (TÜK) ait zahire ambarlarında, alım yapılmaması yönünde “kantar kapatma eylemine” gittiğini bildirdi.

Birlik, Pazartesi günü de aynı şekilde Akdoğan tohumluk ambarının kapatılacağını belirterek, üreticilere; mağdur olmamaları için birliğin bir sonraki açıklamasına kadar mahsüllerini Toprak Ürünleri Kurumu’na teslim etmemeleri çağrısında bulundu.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nden yapılan açıklamada, bir süreden beridir Tarım Bakanlığı ve hükümet ile sürdürülen başta hububat fiyatı ve destekler dahil diğer konular ile ilgili herhangi bir uzlaşıya varılmadan hububat fiyatlarının açıklandığı ve alım yapılmaya çalışıldığı belirtildi.

“Bizler gerek rekolte gerekse küresel şartların ülkemizi tarım üretiminin devamlılığı açısından alınması gereken tedbirler ve yapılması gerekenlerle ilgili defalarca girişimde bulunmamıza rağmen herhangi bir sonuca ulaşılmamıştır” denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Gelinen aşamada açıklanan hububat fiyatlarını ve desteklerini yetersiz bulduğumuzu ve dolayısıyla bugün 28 Mayıs 2021 tarihinde Toprak Ürünleri Kurumu’na ait zahire ambarlarını, alım yapılmaması yönünde kantar kapatma eylemine gittiğimizi duyurur ve Pazartesi günüde aynı şekilde Akdoğan Tohumluk ambarınında kapatılacağını, üreticilerimizin mağdur olmamaları için bir sonraki açıklamamıza kadar mahsüllerini Toprak Ürünleri Kurumu’na teslim etmemelerini önemle duyururuz.”