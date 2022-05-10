Çiftçiler Birliği düşük fiyata ürün teslim etmeyecekleri uyarısında bulundu

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği (KTÇB), adil fiyat biçilmemesi halinde ürünlerini teslim etmeyeceklerini açıkladı.

Birlik tarafından yayımlanan bildiride, ilgili taraflarla yapılan istişarelerde Doğrudan Gelir Desteği ödemeleri, mazot desteği, ürün fiyatı, verim kayıpları ve don zararı ile ilgili bir uzlaşı sağlanamadığı kaydedildi.

Bildiride, “Tarımı gözden çıkaran bir zihniyet ile karşı karşıyayız. Tüm dünyada yaşanan sıkıntıları görmezden gelerek, kendi maliyetlerini hiçe sayarak, dünya fiyatlarından yüksek girdi maliyetleri ile elde edilen ürünü değerinin altında fiyat biçerek üreticinin elinden almaya çalışan, Devlet nasıl üreticisinin yanında olabilir!” denildi.

Taleplerinin ürünlerine adil fiyat biçilmesi olduğu kaydedilen bildiride, “Değerini bulmadan ürünlerimizi teslim etmeyeceğimiz gibi, memlekette üretilen arpa ve buğdayın ithalatını da durdurmak için gerekeni yapacağımızı şimdiden herkes bilsin” denildi.