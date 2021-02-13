Çift maske kullanmak ne kadar etkili?

Koronavirüs salgınına karşı birçok ülkede kamuya açık alanlar maske takılması zorunlu hale getirilirken, virüsün mutasyona uğramasıyla birlikte çift maske kullanımı da giderek daha yaygın bir şekilde başvurulan bir uygulamaya dönüştü.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), bu hafta içerisinde çift maske kullanımıyla ilgili bir araştırma yayımladı.

Araştırma, mavi renkli olan gibi tek kullanımlık maskelerin üzerine bir kumaş parçası gibi ikinci bir katmanın takılması halinde geçişi engellenen partikül miktarının arttığı görüldü.

Türkiye'de de uzmanlar, özellikle bulaşma hızı daha yüksek olduğu tespit edilen yeni varyantların görülmeye başladığı bir dönemde, sosyal mesafeye ek olarak çift maske kullanımının da etkili bir koruma sağlayabileceğini ifade ediyor.