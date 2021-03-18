Ciddi Mutfak'tan örnek davranış...
Cengiz Topel Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Zafer Hıdıroğlu, Ciddi Mutfak Direktörü Amber Ciddi Arabacı'ya hastanenin değişik birimlerine yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür plaketi taktim etti.
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Cengiz Topel Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Zafer Hıdıroğlu, Ciddi Mutfak Direktörü Amber Ciddi Arabacı'ya hastanenin değişik birimlerine yaptıkları katkılardan dolayı bir teşekkür plaketi taktim etti.
Başhekim Hıdıroğlu, bu davranışın diğer firmalara da örnek olmasını dilerken, Ciddi Mutfak Direktörü Amber Ciddi Arabacı da, firma olarak Cengiz Topel Hastanesine her zaman katkı yapmaya hazır olduklarının altını çizdi.
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Etiketler : sağlık, cengiz topel, Ciddi Mutfak